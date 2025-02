Isi Gómez: «Vamos a pelear el playoff»

Javi Pérez Badajoz Miércoles, 23 de marzo 2022, 21:26 | Actualizado 21:41h. Comenta Compartir

Un rayo ilumina el juego del Badajoz esta temporada. Isi Gómez es uno de los jugones de la plantilla blanquinegra y el Nuevo Vivero se rinde a sus pies. Una magia que empezó a brotar de su chistera desde que con 17 años debutara con el Rayo en el Nou Camp. Solo se ha perdido cuatro partidos por lesión y ha sido titular en el resto, excepto en dos (Cultural y Calahorra) que salió desde el banquillo.

Isi Gómez (Madrid, 1995) es un fijo del equipo desde que aterrizó en el Nuevo Vivero. Fue la primera cara nueva del Badajoz. «La primera semana me recibieron muy bien y se me hizo muy fácil venir aquí», recuerda. Llegaba a un club puntero y en pleno despertar de un mal sueño por el ascenso frustrado ante el Amorebieta, pero con la efervescencia de aprovechar ese tirón social para intentarlo de nuevo con la misma ilusión. Ni podía imaginarse lo que vendría después con la detención del presidente y dueño Joaquín Parra. Un sobresalto que cogió a todos por sorpresa y se ha tornado en una auténtica pesadilla que aún golpea al vestuario. «Estaba todo el mundo ilusionado. Había un bonito proyecto, pero no queda otra que seguir remando», asume el mediocentro madrileño. La temporada ha sido una auténtica montaña rusa emocional para los jugadores que han vivido en continua convulsión. Isi Gómez señala que esa incertidumbre ha marcado gran parte del curso y lo sigue haciendo. «A pesar de las dificultades internas del club hemos intentado centrarnos en el fútbol, pero es muy complicado», reconoce. «Todo el mundo sabe lo que ha pasado y de todo se aprende. Esto nos ha servido para estrechar vínculos con la afición y los compañeros. Hay una unión increíble y a pesar de todo está siendo un año muy bonito para mí», añade.

En cuanto a la llegada del nuevo grupo que se ha puesto al frente de la gestión del Badajoz apunta que se ha logrado algo de tranquilidad, aunque todo sigue más o menos igual de incierto. «Ahora la situación está algo más calmada, pero no se han solucionado los problemas», sostiene. En ese sentido, la plantilla se refugia en lo deportivo. «Tenemos delante el objetivo del playoff y queremos centrarnos en eso. Si conseguimos meternos en playoff podemos terminar la temporada de forma muy bonita».

El Badajoz volvía a reengancharse a la pelea por la fase de ascenso después de encadenar seis jornadas sin perder. La derrota ante el DUX no altera ese camino trazado. «El equipo sigue en la misma línea que la semana pasada», expone. Y pasa por cada jornada. «En el vestuario hablamos de ir partido a partido, es lo típico que se dice, pero la verdad es que solo pensamos en sumar de tres en tres y cuando se vaya acercando el final apretar y pelear por meternos arriba». Para Isi Gómez el playoff es posible y una vía de escape a la que agarrase para olvidar tanta desgracia. «Mientras las matemáticas no digan lo contrario vamos a pelearlo. Somos muchos equipos luchando por esos puestos». Esa primera parada llega el viernes ante el Real Unión. «Tenemos que enfrentarnos a rivales directos y es vital conseguir la victoria. Es un buen equipo, con un juego combinativo y que será muy difícil».

Debut con 17 años en el Nou Camp

Isi Gómez se formó en la cantera del Rayo Vallecano y con 17 años vio su sueño cumplido de debutar en Primera. Nada menos que en el Nou Camp ante el Barcelona hace ahora 9 años. El más joven de la historia del club vallecano. «Debuté muy joven con 17 años y a lo mejor no era el momento porque era un niño y no estaba preparado», explica. Aquel 17 de marzo de 2013 es imposible de olvidar para el actual jugador blanquinegro. «Lo recuerdo con mucha felicidad. Era el mejor Barça, Estaban Xavi, Iniesta, Busquets, Messi.. y yo siendo un chavalín sin desarrollar». Lo mismo que el dorsal 39 que lució y que lleva grabado en su gemelo, además de utilizarlo en sus perfiles sociales. «Ese número lo llevo tatuado en mi pierna izquierda». En el filial del Rayo coincidió con su primo Adrián Embarba, actualmente en el Espanyol. «Seguimos estando en contacto y cuando nos vemos nos ponemos al día. Él está disfrutando mucho su etapa en el Espanyol».

