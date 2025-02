Un tanto cerca del final provoca la primera derrota de la era Jové y aleja al Badajoz del playoff

Un tanto de Mancebo en la recta final del encuentro provocó la primera derrota del Badajoz desde la llegada de Isaac Jové y cercenó las ... opciones del conjunto blanquinegro de acercarse a los puestos de play off después de los pinchazos de Celta B y Rayo Majadahonda. No mereció el equipo pacense, que dispuso de más ocasiones que el DUX Internacional, volverse de vacío de Madrid, donde se quebró una racha que le había permitido sumar diez de los últimos doce puntos en liza. La opción de jugar la fase de ascenso se complica: está ahora a un punto más -seis- y con una jornada menos -diez.

Entró muy metido en el encuentro el cuadro pacense, con las novedades de Truyols en el eje de la zaga y Adri Cuevas como acompañante de Aquino arriba ante las bajas de Pardo y Gorka Santamaría, y cortocircuitó el juego del equipo local. Incluso dispuso de un par de intentos ofensivos que no fructificaron, como un testarazo de Gorka Pérez en un córner y un chut de Josema desde fuera del área.

El primer susto para el Badajoz llegó a los doce minutos. Álvaro Martín, el principal argumento ofensivo del conjunto madrileño, armó rápido el disparo desde fuera del área, aunque la pelota cogió excesiva altura. Pese a la buena presión de los pupilos de Isaac Jové, el Internacional empezó a manejar posesiones más largas y a administrar mejor la pelota durante esos minutos.

Volvió a probar la escuadra pacense con un lanzamiento exterior y el trallazo con la zurda de Miguel Núñez lo desbarató Badiashile. Volvió a amenazar el conjunto blanquinegro en un saque de esquina servido por Dani Fernández. Truyols, entrando desde atrás, ganó el salto y cabeceó el balón. El remate, muy centrado, lo atajó el meta del cuadro madrileño. La réplica local fue un envío desde la derecha de Álvaro Martín al que no llegaron ni Pitu ni Rubén Ramos en boca de gol.

DUX Internacional Badiashile; Ramón Blázquez, Leandro, Montoro, Herrero (Alberto Gil, min. 63); Reguera, Álex Zambrano (Brulmans, min. 76); Álvaro Martín (Montero, min. 76), Rubén Ramos (Siu, min. 88), Mancebo; y Pitu (Marcos Bravo, min. 63). 1 - 0 Badajoz Gonzalo; Dani Fernández, Truyols, Gorka Pérez, Josema; Jesús Clemente (Concha, min. 61), Isi, Miguel Núñez, Zelu (Adilson, min. 61); Aquino y Adri Cuevas (Tahiru, min. 84). Árbitro: López Lameiro (Comité gallego). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Herrero, Leandro, Álex Zambrano, Reguera, Ramón Blázquez y Montoro y a los visitantes Jesús Clemente y Gorka Pérez.

Gol: 1-0 Mancebo (min. 77).

Estadio: Municipal de Villaviciosa. 450 espectadores, un tercio de ellos seguidores del Badajoz.

Poco hubo que resaltar en la recta final del primer periodo más allá de un centro al área en el que Aquino y Adri Cuevas se estorbaron al buscar el remate de cabeza.

Arrancó el segundo acto con una nueva oportunidad de los pupilos de Isaac Jové, que tuvo que dar de nuevo las indicaciones desde la grada. Adri Cuevas probó de nuevo al meta del DUX, que respondió al disparo del jugador jerezano con una estirada que le permitió desviar el balón a córner.

El escaso peligro que generaba el conjunto de Alfredo Santa Elena llegaba a través de acciones a balón parado, bien defendidas por el equipo blanquinegro, que, superada la hora de juego, hizo relevo en sus jugadores ofensivos de banda: Concha y Adilson ocuparon las plazas de Jesús Clemente y Zelu, bastante inadvertidos durante el partido. El futbolista luso no tardó en reclamar protagonismo y una irrupción suya por el perfil izquierdo la cortó en falta Leandro justo cuando Adilson se aprestaba a pisar el área. El libre directo lanzado por Adri Cuevas no tuvo mayores consecuencias. También Concha desde esa banda realizó una gran acción individual y su servicio al área no lo pudo conectar ni Adilson en el primer palo ni Aquino en el segundo.

Sin embargo, cuando más decidido parecía el Badajoz en ir a por el partido, llegó el 1-0. El equipo madrileño, que solo había generado peligro en un córner que Montoro cabeceó alto, apostó por el juego directo y un envío en largo de Badiashile lo pinchó con calidad Mancebo, que definió por bajo ante la salida de Gonzalo para adelantar al DUX a los 77 minutos.

Resultó un auténtico jarro de agua fría el tanto del Inter, que apagó los ánimos de la nutrida afición del conjunto pacense que se dio cita en Villaviciosa de Odón. También lo acusó el equipo de Jové porque para su rival, además, el gol supuso un extra de motivación. Adilson, que provocó varias tarjetas, no dejó de intentarlo, casi siempre frenado en falta. Aquino, que había marcado de penalti el gol del triunfo en el Nuevo Vivero en el partido de la primera vuelta, dispuso en el minuto 96 de la última ocasión, también a balón parado. Provocó una falta en un salto con Montoro en las inmediaciones del área y el libro directo, ejecutado por encima de la barrera, lo atrapó Badiashile para frustración de la afición del cuadro blanquinegro.