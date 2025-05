Franganillo certifica la liquidación del Extremadura

RAúl Peña Lunes, 28 de febrero 2022 | Actualizado 02/03/2022 12:01h. Comenta Compartir

El Extremadura UD pasará a la historia. El presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, confirma que el club va a liquidación. Los acontecimientos se han acelerado tras la huelga de los jugadores el pasado fin de semana, y ahora el máximo mandatario admite que el club no tiene futuro.

Franganillo cree que la situación es complicada desde hace varios meses y que ahora el Extremadura está abocado a desaparecer en los tiempos que marque la justicia. «Es una situación complicada que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y que, lamentablemente después de los acontecimientos que se produjeron y que se producirán esta semana, dará como resultado una liquidación del Extremadura UD», señala el presidente.

Además, el Extremadura está en este momento por varios motivos, pero el presidente destaca que el incumplimiento por parte de Khalifa Capital del contrato en el que se afirmaba que habría una inversión en el club ha sido la gota que colmó el vaso: «Se llega a esta situación porque ha habido un factor clave en todo este proceso que no es otro que el incumplimiento de contrato por parte de Khalifa Capital. Les ha fallado su fondo y la consecuencia es que no haya llegado ese dinero. Eso comenzó a acelerar un proceso de descomposición de todas las áreas del club».

Manuel Franganillo deja claro que ha intentado por todos los medios poder salvar al club, pero que no ha sido posible. «No ha habido un día, y tengo la conciencia en ese sentido muy tranquila, que no me haya levantado y acostado trabajando para conseguir ese dinero que le diera la viabilidad al club y al proyecto», sentencia el presidente.