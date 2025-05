El Extremadura será descendido

El Extremadura no se presentó a su partido de este sábado ante el Racing de Ferrol, que se convirtió en la segunda incomparecencia de la ... temporada, lo que supone la exclusión del campeonato y el descenso admnistrativo del club, una vez que el juez de competición dicte sentencia en los próximos días. El equipo no viajó hasta tierras gallegas porque los jugadores están de huelga. Los impagos y las malas condiciones en las que viven los futbolistas de fuera en la residencia azulgrana han acelerado una huelga que se lleva masticando desde hace semanas y que el jueves fue convocada.

El Extremadura completó su segunda incomparecencia en tierras gallegas, tal y como sucedió la primera vez. En el mes de noviembre, aún con la plantilla que comenzó la temporada, no se presentó ante el Deportivo de la Coruña. Esa acción no sirvió de mucho, ya que los impagos continuaron y los jugadores no mejoraron su estancia en el Extremadura. Esos futbolistas tuvieron que marcharse del conjunto azulgrana y el equipo quedó conformado por jugadores del filial. Ahora esos jóvenes que comenzaron el año en Tercera están de huelga y la entidad se encamina hacia su desaparición.

El presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, ofrecerá el lunes una rueda de prensa en el Estadio Francisco de la Hera. El máximo mandatario del club dará sus explicaciones a toda la problemática que ha vivido el conjunto azulgrana durante sus últimos meses de vida. Franganillo ha querido a toda costa que el club siguiese con vida hasta que la huelga de los jugadores confirmó la segunda incomparecencia del equipo. Quiso convencer a los jóvenes futbolistas para que viajaran a Ferrol en la pasada medianoche ante un último y casi milagroso intento de salvación pero el plantel está hastiado de tanta promesa incumplida.

El Extremadura será liquidado, dejará de ser un club y desaparecerá. Almendralejo se quedará sin fútbol al menos durante esta temporada, y está por ver si habrá un nuevo club en los próximos meses para competir desde el último escalón y no quedar huérfana de fútbol a la localidad.