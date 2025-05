El Extremadura recurrirá la liquidación

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 23 de febrero 2022, 07:34 Comenta Compartir

La intención del Extremadura UD es jugar el partido del sábado ante el Racing de Ferrol en tierras gallegas. Eso quiere el presidente, Manuel Franganillo, aunque los jugadores no están tan convencidos. La plantilla ha guardado silencio esta semana y lo hará hasta mañana, cuando tiene previsto hacer declaraciones. La situación es 'kafkiana', irreal. El Extremadura quiere seguir con vida pese a que hace semanas que su desaparición se vive más como un futuro ineludible.

Lo primero para seguir compitiendo es presentar alegaciones al auto de liquidación. El club tiene previsto hacerlo en tiempo y forma para ganar tiempo. Un tiempo que quizá no sea útil para salvar al Extremadura de la desaparición, pero sí para ganar margen y esperar si a última hora llega un dinero a las arcas del club que se lleva esperando meses. Si los servicios jurídicos del Extremadura presentan ese recurso el club seguirá con vida varias semanas más.

Y si sigue con vida jugará el partido del sábado ante el Racing de Ferrol, ya que si no se presenta será excluido de la competición y descendido administrativamente por la segunda incomparecencia de la temporada. El club confía en poder contar con los jugadores con ficha del filial, ya que aún no ha salido la resolución que elimina de la competición al Extremadura B por sus dos incomparecencias.

Así, los futbolistas podrán jugar pese a ser del segundo equipo. Es más, si el Juez de Competición se pronuncia antes del partido del sábado ante el Racing de Ferrol el Extremadura podría recurrir la decisión de que el filial sea descalificado de la competición y así ganar tiempo para que puedan jugar en tierras gallegas. La última opción sería disputar el choque con los ocho jugadores con ficha profesional y completar la convocatoria con juveniles. Visto lo visto, esa opción podría ser la que elija el club para disputar su compromiso si no puede presentar con los futbolistas del segundo equipo.

Hace ya unos meses la directiva del Extremadura busca financiación para tapar sus agujeros en las cuentas y gana tiempo retrasando lo máximo posible su adiós como club. Eso ha hecho que la situación fuese insostenible para la plantilla que comenzó la temporada. Todos esos jugadores se marcharon de Almendralejo con un documento que acreditaba la deuda que tenía el Extremadura con ellos. Después llegaron los chicos del filial, pero estos también están hartos de todo lo que están viviendo en el día a día como jugadores azulgranas.

Y mientras tanto, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) sigue en comunicación con el vestuario del Extremadura para guiar a los futbolistas y que estos no incurran en alguna falta laboral. Además, las federaciones de fútbol, tanto la regional como la española, siguen con un silencio que alimenta las opciones del Extremadura de alargar la agonía. Desde estos órganos no se ha puesto freno a las decisiones del club y por eso su situación ha ido empeorando día a día.

Los jugadores, por decidirse

Por otro lado, los futbolistas del Extremadura, que también están sufriendo la incertidumbre que rodea al Extremadura, no han dicho la última palabra aún en todo el enjambre de problemas. Los jugadores ya han dicho por activa y por pasiva que no se pronunciarán sobre si jugarán o no el partido del sábado ante el Racing de Ferrol sin que antes el club haya movido ficha. No quieren jugar el choque después de que las últimas semanas se hayan sentido utilizados, pero sin una declaración de huelga no pueden ejercerla, ya que incurrirían en una falta laboral.

Por lo tanto, hay dos opciones: o no hay huelga y los futbolistas tienen que jugar en Ferrol, o llevan la situación en secreto y el jueves podrían decir la última palabra en este asunto.

La directiva azulgrana quiere convencer a los jugadores para que disputen el choque en Ferrol y que el equipo no quede descalificado de la competición. Las próximas horas son importantes para todo el organigrama del Extremadura, ya que se tomarán las decisiones que van a marcar el camino del club almendralejense en las próximas semanas. Pese a todos sus problemas, el Extremadura sigue vivo y quiere continuar con la poca vida que le queda hasta que ya no pueda más, por eso presentará el recurso al auto de liquidación y quiere jugar el sábado en Ferrol.