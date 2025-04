Ya están aquí las casi finales para el Mérida

R. P. Mérida Sábado, 12 de abril 2025, 16:18 Comenta Compartir

Ya está aquí la primavera. Ese empezar a dormir con una pierna fuera del edredón, las tardes en manga corta, las terrazas llenas, los niños en el parque, el primer helado de la temporada, volver a andar descalzo por casa… y los partidos donde los puntos valen doble: los que ganas tú y los que les quitas al rival. Como en el Hércules-Mérida de este domingo.

Es verdad que todavía no han comenzado a jugarse las finales… pero ya estamos en la antesala. Si el Mérida consiguiese ganar en el Rico Pérez, reforzaría su quinta plaza y se quitaría del camino a un rival directo. ¿Que no lo hace?, pues le seguirían faltando cuatro victorias en las seis jornadas que quedan para soñar con un ascenso. «No voy a negar que es un partido muy importante», reconoció Sergi Guilló en la previa. «Nos jugamos mucho los dos por seguir en las posiciones de arriba. Con el ambiente que habrá, es un partido que te hace futbolista».

Porque una semana más, el técnico del Mérida le ha pedido a los suyos que tengan personalidad, que sean protagonistas y valientes, que no les queme el balón en los pies, que vayan para arriba, que se lo crean. «Lo que nos hará acercarnos al playoff son las victorias, no los empates. No vamos a buscar otro resultado que no sea ganar. Ser valientes nos ha traído hasta donde estamos, así que vamos a ser fieles a nosotros mismos. Confío mucho en que mis futbolistas cojan la pelota, escuchen el abucheo de la grada y la presión del rival, y aún así tengan la capacidad de quedársela y aguantar».

Hércules CF: Almodóvar o Carlos Abad; Samu Vázquez, Montoro, Josema, Retu; Colomina, Soldevila, Artiles, Javi Moreno, Nico; y Dani Romera. - - Mérida AD: Palomares; Felipe Alfonso, Ismael Athuman, Falcón, Nil Jiménez; Saúl del Cerro, Miki Muñoz, Miguel Carvalho; Doncel, Liberto Beltrán y Javi Eslava. Árbitro: David Cambronero González, del comité castellano-manchego.

Estadio y hora: Rico Pérez (12.00).

Hablando de futbolistas, una semana más continuarán los quebraderos de cabeza del cuerpo técnico emeritense. Por lo menos para conformar el centro del campo. Sin Bonaque, sancionado, Ismael Athuman ocupará su lugar en el centro de la zaga. Y sin Raúl Beneit, lesionado, y con Juanjo Sánchez empezando desde el banquillo, lo normal sería repetir con Saúl Del Cerro, Miki Muñoz y Miguel Carvalho en la medular. El resto serían los habituales en cada demarcación. Pero cada previa avisa el técnico emeritense: «Yo preparo los partidos pensando en cómo presiona el rival, la estructura que forman, cómo les podemos atacar…».

Da igual incluso que el Hércules sea uno de los equipos más potentes como local (tras Mérida y Ceuta) y el Mérida uno de los más flojos (aún) como visitante. «Que no, no miro esos datos. Analizo al rival desde lo futbolístico. Allí son más fuertes porque su afición aprieta mucho. En todos los partidos hay un arreón donde la afición aprieta y tendremos que pasarlo. Saben que, con su gente, tienen que ganar sí o sí. Nosotros afrontamos el partido sabiendo que tendremos que ser dominadores con balón y del juego».

El equipo del ex emeritense Artiles (uno de los protagonistas del último ascenso romano) llega al choque tras perder en Antequera y sumar ocho de los últimos 21 puntos en juego. «Pero ya da igual si juegas mejor o peor, solo vale ganar», redunda el técnico placentino del Hércules, Rubén Torrecilla. «Ellos, como nosotros, tienen un hándicap fuera. Pero ahora todos los equipos se juegan cosas importantes», continúa. El Hércules no tiene bajas por sanción, pero cuenta con las dudas del guardameta Carlos Abad y del central Sotillos, bajas en las últimas jornadas por problemas físicos. Se espera, además, uno de los mejores ambientes de la temporada en el Rico Pérez, después de la promoción de entradas para los socios blanquiazules.

