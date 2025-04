Pudiera parecer que el Mérida se marcha dos días antes a Alicante porque el club es consciente de la importancia del duelo de esta jornada ... ante un rival directo. «No. Lo hacemos porque el viaje es largo y jugamos a las 12.00 del domingo. Si hubiésemos jugado en Alcoy, hubiera pedido lo mismo», reconoce Sergi Guilló, responsable de la petición al director general. «No me gusta llegar el sábado tarde, cenar, levantarnos, desayunar e ir a jugar. Si hubiese sido un viaje más corto… pero es mejor ir un día antes, descansar bien y entrenar allí».

Lo que sí es evidente es que, si el club no fuese con los ojos cerrados a por los playoffs, no le hubiera concedido tal solicitud a su entrenador. Así que, tras entrenar, la expedición saldrá este viernes a las 11.00 rumbo a Alicante. De hecho, la dirección general está tanteando y analizando la posibilidad de fletar autobuses para los próximos desplazamientos a Fuenlabrada y Huelva. «Nos hemos reafirmado en el potencial real que tenemos como ciudad y el empuje tan grande que nos puede llegar a dar nuestra afición, desde los más pequeños hasta los mayores», subraya Alejandro Pérez.

No obstante, Guilló sigue sin echar cuentas, «pero si hace dos semanas decía que nos hacían falta seis victorias para tener opciones, hoy digo que cuatro y a lo mejor algún empate». Serían entre doce y trece puntos a falta de 21 por disputarse. «Lo que tengo claro es que yo quiero los tres el domingo», continúa el técnico emeritense. «Hay muchos equipos metidos ahí».

-¿Un empate podría ser buen resultado?

-Eso lo sabremos al final de la jornada –opina Guilló-. Pero a nosotros nos acercará jugar playoff ganar partidos, no empatarlos. Vais a ver desde el principio que no vamos a ir a buscar el empate, sino a dar un golpe sobre la mesa. Además, esta jornada hay enfrentamientos directos por arriba y tenemos el goal-average perdido o empatados con la mayoría de rivales directos. Así que no vamos a mirar las cuentas.

El equipo afrontará el choque ante el Hércules, cinco puntos por debajo en la tabla, con las bajas de Bonaque, sancionado por acumulación de amarillas, y Raúl Beneit, que todavía no tiene el alta de su lesión muscular. Sí estarán Carlos Doncel y otra vez Juanjo Sánchez. «Doncel ya ha entrenado con el grupo y va a jugar. Y con Juanjo hay que tener un poco de precaución. No tiene molestias y si lo necesitamos, lo vamos a poner. Pero le falta coger minutos y encontrar sensaciones porque ha estado tres meses fuera».

Con casi todos disponibles, ya avisó hace unos días Guilló que ojalá no haya ahora egos. En la previa del choque ante el Hércules, redundó: «Ya me he encargado yo de que no haya egos. En ese sentido, tengo un vestuario espectacular. Hay muy buenas personas ahí dentro. Ellos saben en el momento en el que estamos y lo que nos estamos jugando. No es muy común jugar un playoff a Segunda A. El premio colectivo es para todos. Todos vamos a tener un beneficio individual y colectivo si conseguimos meternos entre los cinco primeros. Tanto el que menos minutos haya tenido como el que más. Así que es momento de ser un equipo, de no tener egos, de respetar las decisiones del entrenador. Que se cabreen conmigo, pero dentro que respeten al compañero. No va a haber ningún problema en este sentido: tengo un vestuario excelente y vamos todos a una».