Otra 'casi' final para el Mérida ante un 'igual'

El Mérida sabe y conoce de sobra lo que se va a encontrar este sábado en Linarejos. O sea que no puede salir ni tan pardillo como hace un año en ese mismo escenario ni tan «desactivado» como hace dos jornadas en Alcoy. «Es que ... si salimos así nos pueden hacer pasar un mal rato», avisa David Rocha. Y además, que es un rival directísimo y rascarle una victoria allí para sumar dos seguidas podría extirparle muchos males al Mérida de un plumazo. «Nos acercaría a la permanencia y nos permitiría afrontar el siguiente partido en casa con una dinámica bien diferente y el entorno más a nuestro favor».

Pero claro… antes de eso hay que ganar en casa de un rival que viene de recibir una señora paliza y que se ha reforzado muy bien estas últimas semanas. «Tengo clarísimo que como salgamos como el día de Alcoy, no tenemos nada que hacer». Y luego está lo de jugar con un poquito de menos miedo que en la segunda parte ante el Recreativo Granada. «Tienen derecho a fallar y equivocarse, pero lo que no me gusta es que no se atrevan y no lo intenten. A ver si la última victoria nos ayuda a quitarnos lastre y a atrevernos», desarrolla Rocha.

Linares: Samu Casado; Dani Perejón, Ángel Martínez, Manu Molina, Berlanga; Rodri, Alber Moreno, Rafa Llorente; Álvaro Vázquez, Samu Corral y Hugo Díaz. - Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Eliseo Falcón, Tomás Bourdal, Lluís Llácer; Luis Acosta, Ismael Gutiérrez, Beneit; Sandoval, Javi Martín y Chuma. Árbitro: Néstor Holgueras Castellano, del comité castellanoleonés.

Estadio y hora: Linarejos, 20.00.

Como la semana pasada, el técnico del Mérida afrontará otro decisivo partido con tres bajas, todas ellas por lesión: Bonaque, Álvaro Juan e Iñaki Elejalde, que no es capaz de remontar su delicada situación. Recupera por contra a Sandoval, a quien el técnico no ve fuera del Mérida en este mercado de invierno por mucha oferta que le haya llegado del Ibiza. Además, Ben Hamed y Chuma ya están recuperados para jugar desde el inicio. Y aunque Padilla se operará a principios de febrero de una hernia inguinal, podrá jugar esta semana.

El Linares, un puesto y dos puntos por debajo del Mérida, encadena doce jornadas sin ganar: cuatro puntos de 36 puntos posibles. La última victoria en Linarejos fue ante el Ceuta a principios de octubre. De ahí que el club azulino, tras el 5-0 del domingo pasado en el Cerro del Espino, se haya reforzado este mes con Álvaro Vázquez, Ángel Martínez, Gaspar Panadero y Fran Carnicer (los tres primeros han pisado, y mucho, el fútbol profesional). «Creo que nos podemos encontrar un partido muy parecido al del año pasado», espera David Rocha. Si son capaces de aprobarlo, el Mérida podría dormir fuera del descenso esta jornada.