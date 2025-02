El extraño 'caso Elejalde'

Iñaki Elejalde (Madrid, 1999) es el futbolista que menos ha jugado en la primera vuelta que más puntos le ha dado a este Mérida: el gol en Alicante y el penalti del pasado domingo ante el filial del Granada. Seis puntos. Cuatro lesiones. Y las ... que quedan. «Para nosotros es una putada y él lo está pasando mal», reconoció en la previa el técnico emeritense, David Rocha. Este sábado volverá a causar baja en Linares por una microrrotura en el isquio y sumará su duodécimo partido sin poder estar. De ahí que el club haya decidido poner su caso en manos de un especialista.

«No sabemos el porqué de sus problemas. El domingo pasado terminó el partido sin molestias y ya el lunes le dolía el isquio», explica Rocha. «Son lesiones que se suceden sin causa aparente. No sé si es algo genético. La lesión de ahora no es preocupante en sí, pero sí cómo se ha producido. Durante el partido no tuvo gestos que le produjesen una lesión en esa zona, y no es la primera vez que le pasa. Ya terminó un encuentro con molestias y al día siguiente se notaba incómodo en una zona que acabó lesionada. Una de ellas fue una micro en el abductor que se produjo en la cama, al moverse», desveló Rocha.

«Es para preocuparse porque él lo está pasando mal. Es un jugador que nos marca diferencia y lo vamos a perder de nuevo. Pero independientemente del nivel deportivo que nos dé, ya es por su carrera: tiene lesiones sin hacer nada. Hay que estar con él, ayudar y apoyarle». Él y Álvaro Juan eran dos de los fichajes diferenciales de esta temporada y casi ninguno de los dos ha podido contar para el equipo en toda la primera vuelta.

El extremo Álvaro Juan, que se lesionó en la segunda jornada, todavía no tiene el alta de la operación de su hombro y ya no tiene cita con el médico hasta dentro de dos semanas. «Le dieron un plazo de cinco meses y estamos por el tercero», contó el técnico del Mérida. «Podría pedir el alta voluntaria cuando quisiera, pero hemos recuperado jugadores, ha venido Javi Martín y preferimos tener a Álvaro Juan cuando esté bien».