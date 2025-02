Y por fin jugadores disponibles

El Mérida afronta un fin de semana muy decisivo. Y el fin de semana arranca, al menos, correctamente: sólo serán bajas para recibir al Recreativo Granada las bajas previstas inicialmente. Sandoval por sanción y Bonaque y Álvaro Juan por lesión. Todos los demás, tanto los ... que estaban en la enfermería como las nuevas incorporaciones, estarán a disposición de David Rocha. Y salvo Elejalde, por la ristra de lesiones y porque no tiene aún ritmó físico, todos podrían empezar de inicio, aunque no estén al cien por cien recuperados.

«Todavía tenemos que valorar los minutos a utilizar a los jugadores que salen de lesión», confirma el técnico emeritense. «Los casos no son iguales: Iñaki (Elejalde) viene de encadenar lesiones y Chuma, Ben Hamed y Llácer no tienen ese problema. Hay que evitar recaídas y ver qué nos podrían dar en el segundo tiempo. Luego, los tres nuevos están para jugar al cien por cien».

El cuerpo técnico aún duda si repetirá con Tomás Bourdal y Luis Acosta en el eje de la defensa o entrará alguno de los dos nuevos fichajes. «Llevan pocos entrenamientos y con la importancia del partido queremos probar lo menos posible. Pero tienen nivel y físico para jugar ya y la idea es que uno de los dos lo hagan», desveló Rocha, que dibujó así al último en llegar, Damián Canedo: «Es un central zurdo, alto, bueno con balón y que se puede adaptar a la posición de lateral izquierdo, lo que nos daría un perfil más defensivo si jugara ahí. Nos da también la posibilidad de jugar con defensa de tres. Es rápido y se desenvuelve bien al espacio».

Un delantero o nada más

Sobre lo que queda de mercado de invierno, el técnico del Mérida confesó que solo habría un movimiento más si se les presentase la oportunidad de un delantero. «No va a ser fácil, pero aún quedan 18 días de mercado. Si viene un delantero que nos mejore, lo valoraríamos. Pero si no encontramos nada interesante, podríamos dar por cerrado el mercado de invierno. Somos optimistas con lo que tenemos arriba, con las recuperaciones de Iñaki (Elejalde) y Álvaro Juan, que nos darían un salto de calidad».

Además, en boca del club, David Rocha también explicó el por qué de las bajas de Diego Parras y José Elo: «Parras venía encadenando muchas lesiones de manera consecutiva y no podíamos esperarle más. Tiene condiciones de futbolista de superior categoría, pero necesitábamos su ficha para un jugador senior. Era el momento de no contar con él. Y con Elo teníamos muchas esperanzas puestas en él, pero no ha sido capaz de dar ese paso adelante en la categoría. La idea era sacarlo cedido, pero no estaba por la labor. Quería seguir en Primera Federación, pero no tenía nada, y hemos decidido rescindirle. No lo íbamos a tener este mes, necesitábamos una licencia y era la opción más fácil para nosotros».