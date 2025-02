El Mérida le quita la ficha a Elo para dársela a Eliseo Falcón

Central senior por central senior: el sevillano Eliseo Falcón ocupará a partir del domingo la ficha de José Elo Ayeto (Alcorcón, 2000), a quien el Mérida ya le ha comunicado que no cuenta con él a pesar de los dos años por los que ... firmó el pasado mes de junio. La noticia salta con el madrileño en la concentración de Guinea Ecuatorial, con quien disputará la Copa África a partir de este domingo, pero ya se marchó del Romano la semana pasada consciente de la decisión de la dirección deportiva. De hecho, ha necesitado David Rocha un central en los dos últimos partidos ante la ausencia de Bonaque y prefirió el técnico tirar antes de un mediocentro como Luis Acosta que del propio Elo.

Porque Elo ha ido perdiendo protagonismo con el pasar del campeonato. Las necesidades del equipo no permiten esperar a nadie y el central madrileño no ha cuajado hasta la fecha en Primera Federación. Ha anotado dos goles (en Sanlúcar y Castellón) en once partidos jugados (cinco como titular y seis como suplente), pero siempre ha dado sensación de fragilidad defensiva, con y sin balón. Su juventud necesita de tranquilidad y de partidos, y la temporada del Mérida no le permite ni una cosa ni la otra.

Se trata de la segunda baja del mercado de invierno del Mérida, aunque no será la última. Tras Diego Parras primero y ahora José Elo, el club necesita una ficha senior libre más para acometer la llegada del delantero que necesita David Rocha. A falta de tres semanas para el cierre del mercado, el Mérida ha firmado a tres jugadores y ha dado la baja a dos. Y todavía se tiene que mover más.