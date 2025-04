Dulce morriña en Marbella

El Mérida se reencontrará este domingo con uno de sus mejores jugadores de este siglo. Aunque sólo hayan sido dos temporadas por el Romano, vaya ... qué dos temporadas de Luis Acosta (Cádiz, 1994) con la camiseta del Mérida. El primer verano renovó por objetivos conseguidos, pero ya en el segundo fue casi imposible retenerle. Se lo pensó seriamente pero al final se decantó, de entre las muchas ofertas que recibió, por la del ambicioso Marbella, rival que visita esta jornada el equipo de Sergi Guilló.

«A pesar de que estoy muy contento con el resultado de nuestros mediocentros este año, claro que me hubiera gustado contar con Luis Acosta en la plantilla porque es un jugador referencial, no solo en el Mérida, sino también de la categoría», opinó el técnico emeritense. «Es un chico del que me hablan muy bien en lo personal y luego, en lo futbolístico, ya me di cuenta de lo que es cuando empecé a ver vídeos del Mérida el curso pasado».

A lo largo de la semana ha estado conversando con algunos de sus ex compañeros desde Marbella, desde donde les sigue todo lo cerca que puede. «El equipo está funcionando muy bien», reconoce el mediocentro gaditano refiriéndose al Mérida. «Más allá de los resultados, las sensaciones están siendo muy buenas. Ha armado un buen equipo con la misma filosofía que ya conozco y con un entrenador que les está haciendo funcionar. Me alegro un montón por mis ex compañeros y estoy encantado con que les vaya tan bien».

Hasta el momento, Acosta ha disputado todos los minutos posibles con el Marbella. Los dos primeros partidos, ante Castilla y Ceuta, en su posición natural, y en los dos últimos, ante Algeciras y Fuenlabrada, de central diestro en una defensa de tres. «No sé si voy a seguir jugando ahí mucho más tiempo, al final decidirá el míster. Pero somos un equipo ofensivo, aún con línea de tres atrás. Tenemos muchos intercambios de posiciones, con un juego muy dinámico y la idea de elaborar desde atrás y tener balón. No estoy mal».

Dos ideas de juego, la del Marbella y la del Mérida, que se asemejan en bastantes mecanismos. «Será un partido para ver quién de los dos puede más», intuye Acosta de lo que se verá este domingo. «Yo me espero un Mérida que nos presione arriba, pero nosotros no vamos a dejar de intentarlo. No la vamos a rifar. En el fútbol actual todo está muy estudiado y medido, así que cada uno buscará las debilidades del rival y protegerse de las suyas. Así que los pequeños matices y el acierto en las áreas marcarán la diferencia en el partido».

Y eso, al ex emeritense, le gusta, porque «se nos ha olvidado que el fútbol debe ser espectáculo: yo prefiero ver un partido entre estos dos equipos que otro tipo de encuentro, que haya muchas ocasiones en las dos áreas». Por eso espera que ambos equipos, a final de temporada, estén pugnando por las plazas más apetitosas de la clasificación. De entrada, el Mérida comparte un discurso ambicioso, aunque su presupuesto y su plantilla vayan por caminos diferentes a los del Marbella. «Y nosotros también queremos mirar arriba. Creo que tenemos de sobra equipo para pelear por los puestos altos, aunque luego la temporada te dirá dónde acabarás. Pero soy optimista». Si el Marbella ganara su partido aplazado ante el Antequera, igualaría a diez puntos al Mérida en lo más alto de la tabla. Así que sí: el Mérida volverá a jugar por segundo fin de semana seguido el partido de la jornada del grupo.