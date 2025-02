Dos amigos se reencuentran en Mérida

El Mérida no necesita ganar este sábado porque le apriete la clasificación. Tampoco porque no esté jugando bien y encadene malas sensaciones de juego. Mucho ... menos porque su afición esté descontenta con el rendimiento del equipo. Pero sí es verdad que, tras ocho partidos sin ganar, los de Sergi Guilló necesitarían vencer al Intercity para limpiarse mentalmente.

«La derrota del otro día hizo daño a nivel mental», reconoce el técnico emeritense. «Hizo daño porque, cuando hemos merecido ganar no lo hemos hecho y, encima, hacemos en el Cerro del Espino un partido donde no merecemos perder… y perdemos. Pero aquí está la figura del entrenador y del cuerpo técnico para hacerle saber a los jugadores que tienen que seguir en la misma línea, haciendo las mismas cosas que en los últimos partidos, porque sólo así estaremos más cerca de ganar».

Podría parecer propicio el choque de este sábado porque enfrente aparece el colista. Pero el partido es engañoso. Y mucho. El Intercity es último por números, pero no por dinero ni por plantilla ni por sus partidos fuera de casa ni por, encima, entrenador. Mario Simón, que ha sustituido esta semana a Dani Fernández, es conocido íntimo de Sergi Guilló. Porque fue precisamente Mario Simón el que se llevó a Guilló de segundo en Murcia en 2021 y lo moldeó durante dos años.

«Yo estoy aquí por él», se sinceró en la previa el técnico del Mérida. «Es la persona a la que más le tengo que agradecer porque estuve dos años con él espectaculares. Me hizo crecer muchísimo, me dio alas para sentirme entrenador, y siempre voy a estarle agradecido. Le tengo cariño profesional y personal. Voy a conocer pocas personas mejores que él. Y me alegra que vuelva a entrenar y en la categoría que, al menos, merece». Pero… «pero hubiese preferido que debutase contra otro equipo, porque no me gustan estas semanas de incertidumbre de saber qué cambios puede hacer en el rival y demás».

Y eso que los dos se conocen como alguien podría conocer a su hijo o su padre. «Pero él tiene más fácil saber lo que voy a hacer yo porque ha tenido posibilidad de ver todos mis partidos y sabe a qué queremos jugar. Yo sólo intuyo lo que puede hacer él», reconoce Guilló. «Por ejemplo, sé que le gusta mucho Julio Gracia y uno acertaré en el 'once'. Pero lo demás sólo lo intuyo. Así que hemos trabajado diferentes escenarios, sistemas, formas de presionar y salida de balón. Soy una de las personas que mejor le pueden conocer, pero él también a mí». De hecho, en el grupo de wasap en el que están ambos, ni pío durante toda la semana. Se abrazarán antes del partido, pero durante la semana, nada de nada.

Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Luis Pareja, Saúl del Cerro, Climent; Pablo Ganet, Juanjo Sánchez; Busi; Doncel, Liberto Beltrán; y Pablo García. - Intercity: Samu Casado; Borja San Emeterio, Andreu, Miki Codina, Álvaro Pérez; Julio Gracia, Pol Llonch, Zeki Díaz, Sito; Emilio Nsue y Locadia. Árbitro: Guillermo Cueto Amigo, del comité castellanoleonés.

Estadio y hora: Romano José Fouto, 17.30.

Mario Simón sabrá que Sergi Guilló no podrá contar con los lesionados Álvaro Juan, Miki Muñoz y Jack Beer, pero recupera a Pablo Ganet, Liberto Beltrán, Felipe Alfonso y Raúl Beneit. «A ver cómo administramos los minutos de estos tres últimos que vienen de lesión, porque algunos han hecho más entrenamientos que otros. Tendremos que tener cuidado». Salvo sorpresas de entrenador, y ante el desahogo de ganar, los últimos partidos apuntan a Felipe Alfonso y Climent en los laterales, Pareja y Saúl del Cerro de centrales, Ganet en la medular, Juanjo, Busi, Doncel y Liberto en la mediapunta… y arriba, cualquier cosa. Cualquiera de los tres (Pablo García, Eslava y Mizzian) podrían salir de inicio.

Y Sergi Guilló sabe que Mario Simón no podrá contar con los lesionados Ekaitz Jiménez y Álex Gil y con el exemeritense Nacho González, aún sancionado tras el último partido de playoff de ascenso ante el Málaga el curso pasado. «A pesar de la semana corta, las sensaciones son positivas. Veo a los jugadores con ganas de cambiar la dinámica y estoy seguro de que lo van a conseguir porque tenemos argumentos futbolísticos». A pesar de que encadena cuatro derrotas seguidas, fuera de casa el Intercity ha logrado ocho de los diez puntos en su casillero.