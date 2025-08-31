Diego Guti será el encargado de cubrir la baja de Marchena en el Cacereño

M. Gª Garrido Badajoz Domingo, 31 de agosto 2025, 17:59 Comenta Compartir

El Cacereño ha reaccionado con celeridad ante el doloroso contratiempo de la grave lesión de Antonio Marchena. Ha contribuido que, aunque hasta el jueves las pruebas no confirmaron el diagnóstico más temido de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, ya en las primeras exploraciones se intuía que el percance era bastante serio. Eso permitió que desde las oficinas del Príncipe Felipe se pusieran en marcha desde principios de la semana pasada para rastrear el mercado en busca de un futbolista que se asemeje a las cualidades del centrocampista sevillano.

No era tarea fácil, por la polivalencia que aporta el andaluz y por las alturas de la pretemporada, con el cierre de la ventana estival a la vuelta de la esquina. Pero finalmente el encargado de suplir la baja de Marchena será Diego Guti (03/09/2000, Adeje, Santa Cruz de Tenerife), mediocentro de 24 años que llega procedente del Atlético Paso, equipo con el que consumó su descenso a Tercera RFEF el pasado curso tras una temporada aciaga a nivel colectivo. El mediocentro canario fue una de las piezas claves en el conjunto de La Palma, disputando un total de 31 partidos ligueros (26 de ellos partiendo en el once inicial), más uno de Copa del Rey.

Tras dar sus primeros pasos futbolísticos en el CD Marino, se enroló en la cantera del Albacete, de donde regresó al Marino para posteriormente pasar a las filas de Las Palmas, club en el que permaneció durante tres temporadas, jugando en su filial en Seguinda B, aunque llegó a debutar en la categoría de plata con el primer equipo del conjunto insular.

Su siguiente destino fue el San Roque de Lepe, en Segunda RFEF, para después regresar a las islas. A pesar de su juventud ha acumulado casi un centenar de encuentros en la cuarta categoría.