HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo España - Chipre, en directo
Diego Guti durante su periplo por el Atlético Paso.
Primera RFEF

Diego Guti será el encargado de cubrir la baja de Marchena en el Cacereño

El centrocampista canario de 24 años llega procedente del Atlético Paso, con el que descendió el curso pasado

M. Gª Garrido

Badajoz

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:59

El Cacereño ha reaccionado con celeridad ante el doloroso contratiempo de la grave lesión de Antonio Marchena. Ha contribuido que, aunque hasta el jueves las pruebas no confirmaron el diagnóstico más temido de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, ya en las primeras exploraciones se intuía que el percance era bastante serio. Eso permitió que desde las oficinas del Príncipe Felipe se pusieran en marcha desde principios de la semana pasada para rastrear el mercado en busca de un futbolista que se asemeje a las cualidades del centrocampista sevillano.

No era tarea fácil, por la polivalencia que aporta el andaluz y por las alturas de la pretemporada, con el cierre de la ventana estival a la vuelta de la esquina. Pero finalmente el encargado de suplir la baja de Marchena será Diego Guti (03/09/2000, Adeje, Santa Cruz de Tenerife), mediocentro de 24 años que llega procedente del Atlético Paso, equipo con el que consumó su descenso a Tercera RFEF el pasado curso tras una temporada aciaga a nivel colectivo. El mediocentro canario fue una de las piezas claves en el conjunto de La Palma, disputando un total de 31 partidos ligueros (26 de ellos partiendo en el once inicial), más uno de Copa del Rey.

Tras dar sus primeros pasos futbolísticos en el CD Marino, se enroló en la cantera del Albacete, de donde regresó al Marino para posteriormente pasar a las filas de Las Palmas, club en el que permaneció durante tres temporadas, jugando en su filial en Seguinda B, aunque llegó a debutar en la categoría de plata con el primer equipo del conjunto insular.

Su siguiente destino fue el San Roque de Lepe, en Segunda RFEF, para después regresar a las islas. A pesar de su juventud ha acumulado casi un centenar de encuentros en la cuarta categoría.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  4. 4 Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares
  5. 5

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  6. 6 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  7. 7

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  8. 8

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  9. 9 Un gol del meta del Pontevedra frustra al Cacereño
  10. 10

    El hospital Quirón enfila el último año de sus obras en la avenida de Elvas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Diego Guti será el encargado de cubrir la baja de Marchena en el Cacereño

Diego Guti será el encargado de cubrir la baja de Marchena en el Cacereño