El Cacereño confirma la rotura del ligamento cruzado de Marchena

Finalmente se cumplieron los peores presagios en el Cacereño y AntonioMarchena tendrá que pasar por el quirófano para operarse de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. El centrocampista sevillano se lesionó en un mal apoyo cuando iba a tapar una acción en la banda derecha durante el encuentro frente al Betis Deportivo el pasado sábado y desde el primer momento en el seno del conjunto verdiblanco se esperaban las malas noticias que se han corroborado este jueves.

No en vano, el técnico del conjunto extremeño, Julio Cobos, ya adelantaba en su comparecencia tras el choque contra el filial hispalense que la acción tenía mala pinta y que no eran nada optimistas respecto a su diagnóstico tras las exploraciones iniciales sobre el terreno de juego.

El futbolista andaluz estaba a expensas de someterse a las pruebas definitivas durante la semana para esclarecer el alcance de la dolencia, que le obligará a perderse la mayor parte de la temporada, ya que para ese cuadro médico se suele calcular una recuperación de entre seis y nueve meses.

Marchena llegó este verano procedente del Estepona y se había estrenado como realizador en el duelo ante el Alcorcón disputado en Santo Domingo y que finalizó con empate a cero.