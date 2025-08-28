HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sorteo cruel para el Real Madrid y amable para el Barça en la Champions
Antonio Marchena (a la izquierda), junto a Iván Martínez en su presentación. CP Cacereño
Primera RFEF

El Cacereño confirma la rotura del ligamento cruzado de Marchena

El centrocampista sevillano se lesionó en el partido de pretemporada del pasado sábado ante el Betis Deportivo

R. H.

Badajoz

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:47

Finalmente se cumplieron los peores presagios en el Cacereño y AntonioMarchena tendrá que pasar por el quirófano para operarse de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. El centrocampista sevillano se lesionó en un mal apoyo cuando iba a tapar una acción en la banda derecha durante el encuentro frente al Betis Deportivo el pasado sábado y desde el primer momento en el seno del conjunto verdiblanco se esperaban las malas noticias que se han corroborado este jueves.

No en vano, el técnico del conjunto extremeño, Julio Cobos, ya adelantaba en su comparecencia tras el choque contra el filial hispalense que la acción tenía mala pinta y que no eran nada optimistas respecto a su diagnóstico tras las exploraciones iniciales sobre el terreno de juego.

El futbolista andaluz estaba a expensas de someterse a las pruebas definitivas durante la semana para esclarecer el alcance de la dolencia, que le obligará a perderse la mayor parte de la temporada, ya que para ese cuadro médico se suele calcular una recuperación de entre seis y nueve meses.

Marchena llegó este verano procedente del Estepona y se había estrenado como realizador en el duelo ante el Alcorcón disputado en Santo Domingo y que finalizó con empate a cero.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  2. 2 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  3. 3 El extremeño Antonio Orantos, coronel de la Guardia Civil de Cantabria, asciende a general de brigada
  4. 4 Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
  5. 5

    «Si no limpiamos delante de casa, las moscas nos sacan a hombros»
  6. 6 Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón
  7. 7 Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  8. 8 El Cupón Diario de la ONCE deja un premio de 210.000 euros en Don Benito
  9. 9 Las playas favoritas de los extremeños en Portugal, bajo alerta marítima para bañistas
  10. 10 Cae una banda que marcaba las casas acusada de 32 robos en Badajoz, Sevilla, Utrera y Dos Hermanas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Cacereño confirma la rotura del ligamento cruzado de Marchena

El Cacereño confirma la rotura del ligamento cruzado de Marchena