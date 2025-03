Daniel Tafur retira su oferta de compra del Badajoz

Javi Pérez Badajoz Lunes, 10 de enero 2022, 07:59 | Actualizado 08:41h. Comenta Compartir

El Badajoz está a punto de saltar por los aires. Ya no queda ni un euro en las arcas del club y la prueba evidente es que en el partido ante el Valladolid Promesas no había destinado ningún personal en los accesos para el control de entradas. Pero es que RoyalVerd ya no atiende al césped, Vilaplana no pondrá un autobús para el próximo fin de semana en Majadahonda, Indugrafic hace tiempo que dejó de poner los rótulos del club visitante en el banquillo y Comboz se despidió esta semana como responsable del diseño de la cartelería y de la parcela creativa. Y por si fuera poco el grupo inversor que lidera Daniel Tafur en un último intento de sacar adelante la operación presentó una última oferta antes de Navidad y puso como fecha límite el 5 de enero sin obtener respuesta, por lo que la propuesta de compra ya no está sobre la mesa.

Ahora mismo el Badajoz solo funciona por sus empleados, los jugadores y cuerpo técnico. Y la plantilla ya ha pedido reunirse con la dirección del club para conocer la situación y aclarar su futuro. Los aficionados transmitieron el mismo domingo su enorme preocupación por la deriva que están tomando los acontecimientos y la sensación que deja es que si la familia Parra no reacciona o nadie lo remedia en los próximos días el Badajoz va a quedar como un solar.

Según ha podido saber este periódico tras haber contactado con el grupo inversor encabezado por Daniel Tafur, su corporación dio un ultimátum a la propiedad con una última oferta que ya ha caducado y no ha tenido respuesta. De ahí que se retire del proceso de compra, aunque sigue manteniendo cierto interés. Y es a ese hilo de esperanza al que se agarra la masa social blanquinegra. Mientras tanto, el Badajoz se va devaluando ante la inoperancia de Joaquín Parra, que ni aporta dinero ni deja que entre financiación externa. Y el club necesita de entrada de capital porque la deuda ascenderá a 3 millones de euros en junio. A los jugadores se les adeudan dos meses y la bola de nieve sigue creciendo entre Hacienda, Seguridad Social y los acreedores.

El Badajoz, por su parte, ha anunciado una rueda de prensa de Dupi para este lunes para tratar de exponer la situación después del giro que ha dado todo.

La afición blanquinegra tiene claro que la venta es la única solución y ve con impotencia que esa opción se aleja cada vez más. La salida más rápida de este oscuro túnel era la que ofrecía el grupo inversor liderado por Daniel Tafur. Y no haría falta el visto bueno previo del juez. Jonathan Romero desveló durante la manifestación previa al partido que ya había preparado un borrador para un pre-acuerdo –también existía uno en términos parecidos con los brasileños y retirado este verano– y empezar a funcionar con una inyección de capital mientras llegara la autorización del juzgado de Málaga. Con ese compromiso vinculante, el club dispondría de liquidez desde el momento de la firma del contrato. De esta manera se dejaba todo preparado para una transición rápida y efectiva cuando se diera luz verde a la operación.

A Daniel Tafur le mueve un interés emocional al ser su padre de Almendral y según cuentan desde su círculo íntimo pasaba los veranos de su infancia en la localidad pacense, de hecho aún tiene familia allí. En esas vacaciones de principios de los años 80 iba a ver el Trofeo Ibérico. Por ese motivo, en agosto al conocer la posibilidad de poder comprar el club no se lo pensó y mostró su interés a través de Pepe Reynolds. Aunque la primera toma de contacto de este empresario de raíces extremeñas se remonta a dos años antes, pero cuando tocó la puerta la gestión ya estaba cedida a Premium Sport como paso previo a la transformación en SAD. Con el ingreso en prisión de Joaquín Parra el pasado mes de julio, la venta volvió a plantearse como solución al bloqueo que sufría el club y en septiembre presentó una primera oferta.

En diciembre hizo una última propuesta, pero la familia Parra siguió dando largas y sin dar una respuesta. En cambio, desde el grupo lamentan no haber recibido de la propiedad el interés y predisposición mostrada por Reynolds y Dupi. Asimismo agradece la colaboración de los trabajadores del club durante la elaboración de la 'due diligence' que el mismo inversor encargó para conocer la realidad económica de la entidad.

El Badajoz asiste así a su descomposición y pérdida de valor.