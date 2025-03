J. P. BADAJOZ Sábado, 8 de enero 2022, 16:55 | Actualizado 18:01h. Comenta Compartir

La afición del Badajoz grita alto y claro. «Parra, vete ya». La Grada 1905 de animación convocó a una manifestación a las puertas del estadio del Nuevo Vivero y, respaldados también por las peñas, cientos de seguidores blanquinegros pidieron la salida de la familia Parra del club. Jonathan Romero ejerció como portavoz de la Grada y trasladó a los allí presentes las distintas conversaciones que había mantenido en las últimas semanas tanto con personal del club como algunos proveedores y patrocinadores. «El estadio ha quedado muy bonito, pero no se ha pagado. Ellos no os lo van a decir, pero a Cota Cero le deben más de 100.000 euros y el césped también es una pasada, pero ya veréis cómo lo cuidan ahora porque ya se han ido. Y Vilaplana no va a poner ningún autobús más hasta que se le pague». El representante de la grada de animación desgranó una serie de detalles como que los jugadores no cobraban desde el 28 de enero y a la pasada plantilla que disputó la final por el ascenso se le pagó con el dinero de los abonos de la temporada actual. «Los jugadores están nerviosos y es normal que se quieran ir, se merecen que les apoyemos».

Jonathan Romero también se mostró optimista por el futuro del Badajoz. «La solución está muy cerca y se ha acelerado por estar nosotros aquí», precisó al tiempo que pidió un reconocimiento a quienes están luchando por salvar el club desde dentro. «Demos un voto de confianza a la gente que está trabajando la venta». De esta manera, recordó que desde este verano el Badajoz ha contado con dos opciones para cambiar de manos, el grupo brasileño y Daniel Tafur. «La estabilidad la tuvo el club porque los dos grupos inversores ofrecieron un pre-contrato que a falta de la firma del juez inyectaban económicamente una cantidad para seguir con el proyecto y Joaquín no quiso vender». Y pidió la unidad de toda la familia blanquinegra para sacar esto adelante. «Hay que dejar claro que la venta es la única solución porque queremos que la unión vuelva y mientras esté Joaquín Parra vamos a seguir divididos».

Membri, de la Peña David Copito, también apeló a esa unión porque «Badajoz somos nosotros» y dirigiéndose a los asistente hizo suyo un sentimiento de todos los que aman el Badajoz. «Esta es mi casa y en mi casa mando yo».

Temas

Fútbol