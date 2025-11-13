Comienzan las obras de la grada Diputación de Cáceres en el Príncipe Felipe

R. H. Badajoz Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:56 Comenta Compartir

Esta semana han comenzado las obras para el acondicionamiento de la grada Diputación de Cáceres. Irá ubicada en el fondo norte del estadio Príncipe Felipe, tras la inversión realizada por la institución provincial de una partida de 200.000 euros. Se espera que tenga unos mil asientos y la fecha estimada para su finalización es el 20 de diciembre, aunque el presidente de la entidad, Carlos Ordóñez, no descarta que esté operativa para las primeras semanas de 2026.

Por otra parte, el Cacereño informó este jueves de que hay disponibles entradas a la venta para el público general para el duelo que enfrentará a los verdiblancos con el Real Madrid Castilla este sábado a partir de las 14.00 horas en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Según especifica la entidad de la carretera de Salamanca, se da la circunstancia de que varios abonados apuntados en la lista de solicitudes finalmente no pueden acudir a la cita.

La entidad merengue solo ha remitido una remesa de 250 entradas para la afición visitante, motivo por el que el Cacereño decidió en las últimas horas ceder parte de sus localidades de protocolo para atender a la demanda de cara a un partido con mucho atractivo. El día del encuentro, quienes no cuenten con su entrada no podrán retirarlas en las taquillas del estadio.