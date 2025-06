Los clubes se plantearon un VAR antes del playoff

Días antes del inicio del playoff de ascenso a Segunda, el presidente del Nástic solicitó al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación ... Española de Fútbol la implantación del VAR para estos cuatro partidos. Los dirigentes de los ocho clubes participantes firmaron de entrada, sin dudar, el escrito… pero al tener que realizar obras en los estadios para la instalación de las cámaras del tiro de línea, el plan acabó cayéndose. Uno de ellos, junto a Zubieta y Antequera, fue precisamente el Romano.

Por eso, aparte de la implantación de «soluciones realistas para que fases decisivas como ésta cuenten con los medios y los profesionales adecuados para garantizar la máxima equidad», el Mérida pidió en su comunicado de este lunes «la necesidad de que los partidos de este nivel cuenten con árbitros de mayor experiencia en categorías superiores, capaces de sostener la presión y minimizar errores, cosa que no se ha producido en nuestra eliminatoria».

Entienden desde el club emeritense que árbitros que se están jugando el ascenso no dirigen ni toman decisiones con la misma tranquilidad que colegiados de superior categoría que saben que el próximo curso seguirán estando en Segunda. Porque desde el Mérida siguen sin entender cómo, en la línea de visión de la jugada, Gerard Brull Acerete no señaló el penalti sobre Liberto Beltrán en la primera parte de la prórroga. «Todos podemos equivocarnos, pero en encuentros tan trascendentes, estos errores marcan mucho más que un resultado: influyen en la planificación deportiva, en la economía del club y, sobre todo, en la ilusión de una ciudad entera».

En un principio, desde las oficinas del Mérida no eran muy partidarios de este tipo de acciones, porque son conscientes de que estos comunicados oficiales no van a llegar a ninguna parte. Y en el caso de que lleguen, perjudicarán más que beneficiarán, sobre todo a la hora de relacionarse el curso que viene con la propia Federación Española. Pero el club ha dado el paso, primero, porque nunca se ha quejado de nada y a veces, cuando tienes razón, hay que hacerlo; y segundo, por mostrarle ese apoyo en sus quejas a entrenadores, futbolistas y aficionados, entendiendo y apoyando su malestar.

Porque hacía siglos que no se alcanzaba tanta unanimidad en Mérida. A nadie le gustó ni las decisiones del colegiado catalán (y las expresaron públicamente en sus cuentas de redes sociales) ni el trato de un club de élite como la Real Sociedad. «Lamentamos profundamente las condiciones en las que tuvieron que vivir el encuentro nuestros aficionados: ubicados en una zona sin asientos y sin poder despedirse del equipo tras el pitido final por el volumen de la megafonía. Son situaciones que no deberían producirse y que no reflejan el respeto que merece una afición ejemplar como la nuestra».

Si bien, ninguno de estos dos focos ha apagado aún la frustración y la tristeza por la eliminación del playoff de ascenso. Por cómo llegaba mental y físicamente el equipo, por la evolución individual de la mayoría de sus jugadores, por cómo se puso la eliminatoria con el gol de Eslava y la expulsión de Mariezkurrena y porque la vuelta de la final por el ascenso iba a ser en el Romano… «Era este año… era este año», se lamentan por los pasillos del Romano.