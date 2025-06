El Mérida peleará por Sergi Guilló

R. P. Mérida Lunes, 9 de junio 2025, 21:44 Comenta Compartir

A nadie se le vio tan afectado en la tarde de Zubieta como a Sergi Guilló. Y eso que el sofocón fue generalizado. Pero berrinche al margen, los gestos de abatimiento del técnico del Mérida fueron irrebatibles. Tras el partido con el colegiado, enfrente de los desplazados (que le cantaron que se quedase), ante los micrófonos en la rueda de prensa posterior… Lo advirtió antes del encuentro, pero lo corroboró durante el mismo: estaba convencido de que esta semana estaría preparando la final por el ascenso a Segunda. Y por eso, tal vez, sus declaraciones fueron tan descorazonadoras.

«Yo pisé Mérida solo… y esta gente ha sido mi familia, me han llevado en volandas, me han dejado ser uno más de ellos. Si finalmente salgo de Mérida, sé que no voy a estar en ningún sitio tan a gusto como he estado aquí, porque el cariño de la gente ha sido increíble», comentaba entre suspiros Guilló. Su agente lleva semanas negociando con el Mérida, que quiere que se quede. Pero también tiene propuestas más interesantes tanto económicas como deportivas, de Segunda y de equipos muy ambiciosos de Primera Federación. Si el Mérida le prometiera un proyecto para intentar el ascenso la próxima temporada, Guilló estaría dudando mucho menos. Pero si la idea del club es seguir creciendo pasito a pasito como hasta ahora y bajo el proyecto trazado, Guilló volará. De hecho, en Huesca ya informan que será su entrenador el próximo curso. Pero el Mérida hará todo lo posible para convencerle de que se quede.

«A partir de ahora formaré más parte de las negociaciones porque hasta ahora sólo quería centrarme en el playoff y esos temas los llevaba mi agente», se sinceró tras la eliminación el todavía técnico emeritense. «La única persona con la que he hablado es con Alejandro. Ojalá nos entendamos. Como he dicho siempre, yo quiero crecer, y no sé las oportunidades que voy a tener. No tengo ofertas encima de la mesa, pero sé que hay intereses de otros clubes. No he firmado nada. Pero mi futuro aún no lo sé a día de hoy».