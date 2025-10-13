El césped del Príncipe Felipe suspende

R. P. Cáceres Lunes, 13 de octubre 2025, 13:41 Comenta Compartir

El terreno de juego del Príncipe Felipe terminó tal y cómo esperaban los especialistas en césped. Más allá de la hierba, la tierra aún estaba tierna y el resultado final entró dentro de lo previsto. Más allá del espectáculo, lo mejor es que el partido no se cobró ningún lesionado. Como era de esperar, los más críticos con la situación sufrida fueron los jugadores del Tenerife. «Debería estar prohibido jugar en un terreno de juego así. Los de arriba tienen que tomar precauciones porque los jugadores nos jugamos nuestro físico ahí. Ha sido muy arriesgado tanto para nosotros como para ellos», lamentó tras el choque el isleño David Rodríguez. «Lo más positivo es que no ha habido lesiones», respiró el ex emeritense Juanjo Sánchez.

El técnico tinerfeño, Álvaro Cervera, criticó igualmente las condiciones del terreno de juego: «Para mí esto no es fútbol. Es el que mejor se adapte, y ellos se han adaptado mejor en la segunda parte. Aquí no se puede jugar al fútbol, sino a no cometer errores, a que el campo no te traicione… y nosotros en la segunda parte hemos querido seguir jugando cuando ya no se podía. Tal y como yo entiendo el fútbol, esto no es un partido de fútbol. No creo que juguemos un partido en estas condiciones en todo lo que queda de temporada».

Julio Cobos, que según el futbolista tinerfeño Juanjo Sánchez le reconoció que no quería jugar en ese césped porque no estaba en condiciones, contestó a Álvaro Cervera en sala de prensa: «Yo sí creo que es un partido de fútbol. Lo que había que hacer era adaptarse al terreno de juego. Él (por Álvaro Cervera) y yo hemos jugado en campos muy malos, peor que este, y hemos sido capaces de adaptarnos. Respeto lo que dice el entrenador contrario, pero este era un partido para adaptarse. Ellos en el primer tiempo se han adaptado y han sido más listos que nosotros y nosotros nos hemos adaptado mejor en el segundo. El césped se ha estropeado sobre todo al final, pero había que adaptarse».

Especialistas en terrenos de juego aconsejaban no pisar el resembrado césped del Príncipe Felipe tan pronto, no por la hierba sino por la ternura de la tierra. Pero el club, con dos partidos en el exilio a la espalda y cuatro desplazamientos en seis jornadas, no podía permitirse el lujo de perder más dinero, además de obligar a su récord de abonados a volver a ponerse en carretera una jornada más. De ahí que se trabajara a destajo y a contrarreloj en que el césped presentara el mejor aspecto posible dentro de lo que sabían que iba a suceder. Ahora, el club tendrá quince días para reparar el destrozo y que la tierra se consolide para recibir al Ourense el sábado 25 a las 16.15 horas.

El primero en frenar al lider

Césped aparte, el Cacereño se convirtió el domingo en el primer equipo en robarle puntos al imparable Tenerife. Y lo hizo compitiéndole excelentemente, sobre todo en la segunda parte, donde fue incluso mejor. «Entendimos muy bien lo que teníamos que hacer. Lástima que no marcamos», valoró Julio Cobos, que desactivó al líder del grupo cambiando a defensa de cinco.

«La forma de hacerles daño es, primero, que ellos no te lo hagan a ti, de ahí que jugásemos con tres centrales y dos carrileros largos. Sus dos delanteros son de otra categoría y los hemos tapado muy bien. A mí me gusta jugar con línea de cuatro, pero esta vez por circunstancias hemos tenido que jugar así. Nos ha ido bien. El año pasado lo utilizamos en Getafe y empatamos a cero y otras veces lo utilizamos y nos metieron cinco». Esta vez, ha coincidido con la primera puerta a cero del Cacereño en Primera Federación.

«Los equipos que consiguen objetivos a final de temporada son los que se saben adaptar. En Lugo hicimos el mejor partido de la temporada y perdimos; ante el Tenerife tocaba hacer otro fútbol y hemos conseguido lo que buscábamos. Los jugadores se vienen adaptando desde que comenzó la temporada», zanjó orgulloso con los suyos el técnico verdiblanco.