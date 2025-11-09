El Cacereño sestea y cae al descenso

Álvaro Salgado Cáceres Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:28 Comenta Compartir

El Cacereño se hizo el harakiri en una primera parte en la que, siendo dominador, recibió dos goles por imprecisiones defensivas e Iván Martínez fue expulsado. Real Avilés, tras el intermedio, aprovechó la situación para hacer dos goles más ante la impotencia de los pupilos de Julio Cobos, que, después de esta derrota, caen a la zona de descenso.

El partido en el Príncipe Felipe volvió a comenzar, al igual que ante el Ourense CF, con un contratiempo sangriento. En una salida a la contra de Diego Gutiérrez, cuando apenas se cumplían tres minutos, el jugador verdiblanco acabó tendido en el césped tras recibir un golpe en la cara por parte de Kevin Bautista, que le abrió una brecha. La jugada, que ni siquiera fue saldada con falta, acabó siendo revisada con el sistema de videoarbitraje por petición del cuerpo técnico del conjunto cacereño, pero Holgueras Castellanos dictaminó que no había nada, lo que provocó las protestas de Martínez y Carlos González, que fueron amonestados con tarjeta amarilla. Diego Gutiérrez pudo continuar sin problemas en el encuentro tras cortarle la hemorragia.

No fue hasta el minuto 17 cuando se produjo el primer disparo a portería. El propio Diego Gutiérrez lo intentó desde la frontal del área con un disparo potente que hizo esforzarse a Álvaro Fernández para atajar el balón.

Poco a poco el conjunto cacereño empezó a dominar y llegó la segunda ocasión superado el ecuador del primer tiempo. En un córner botado desde la derecha por Berlanga, Javi Barrio logró rematar de lleno con la cabeza desde la frontal del área pequeña, pero el balón se marchó desviado, muy cerca de la escuadra izquierda. Tan solo dos minutos después, cuando mejor estaba el equipo de Cobos, el Real Avilés hizo el 0-1. Tras un córner sacado por el Cacereño, el conjunto avilesino logró despejar y montar una contra de manual en la que Osky habilitó con su pase un mano a mano de Kevin Bautista con Iván Martínez, que solventó el sevillano con un disparo raso.

La insistencia en los centros laterales por ambas bandas propició la siguiente ocasión clara para el cuadro verdiblanco. Joserra consiguió poner un buen centro al segundo palo, donde se encontraba solo Carlos Gónzalez para rematar de cabeza, pero lo hizo de manera imprecisa y el balón se fue desviado por muy poco. De nuevo, en una imprecisión defensiva, un eficiente Real Avilés aprovechó para aumentar su ventaja. Tras un centro lateral desde la banda izquierda de Cayarga, Rubio se encontró sin marcaje en el área pequeña y remató de cabeza a placer para poner el 0-2 en el minuto 39. Aún quedaba un último mazazo antes del intermedio para el Cacereño. En una falta del zaguero Iván Martínez en el minuto 45, el cuerpo técnico liderado por Dani Vidal solicitó la revisión de una posible expulsión. Tras estudiar la jugada, el colegiado decidió que la acción era merecedora de la segunda amarilla.

Cacereño: Iván Martínez; Javi Barrio, Martínez, Crespo (San Vicente, min. 46), Joserra; Deco (Raúl Sanchís, min. 61), Diego Gutiérrez; Carlos González (Emi, min. 46); Iván Fernández (Rementeria, min. 75), Diego Gómez (César Gómez, min. 61) y Berlanga. 0 - 4 Real Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal (Guzmán, min. 46), Babin, Borja Granero, Osky; Cayarga (Quicala, min. 79), Gete, Adri Gómez, Kevin Bautista (Natalio, min. 73), Raúl Hernández (Isi, min. 63); y Rubio (Javi Cueto, min. 79). Goles: 0-1: Kevin Bautista, min. 26. 0-2: Rubio, min. 39. 0-3: Isi, min. 69. 0-4: Quicala, min. 84.

Árbitro: Holgueras Castellanos (Comité castellanoleonés). Expulsó por doble amarilla al defensa local Iván Martínez (min. 45). Amonestó a los locales Carlos González, Crespo y Joserra, y a los visitantes Campabadal, Natalio y Guzmán.

Incidencias: Príncipe Felipe. 3.866 espectadores.

A la vuelta de los vestuarios, ambos entrenadores decidieron proteger a sus jugadores amonestados sustituyéndolos. Por parte del Cacereño, Carlos González y Crespo dejaron sus sitios a Emi y San Vicente y, en el caso del Real Avilés, Guzmán fue el relevo de Campabadal. Fue el Real Avilés el que tomó la iniciativa de mantener la posesión, tocando en campo contrario, con un cuadro verdiblanco replegado e intentando recuperar el balón para salir rápido a la contra.

En el momento en el que el elenco de Julio Cobos dio un paso hacia delante buscando recortar la desventaja, los pupilos de Dani Vidal aprovecharon para sentenciar. Un balón frontal a la espalda de los centrales del conjunto cacereño provocó que el guardameta Iván Martínez tuviese que salir del área para despejar el balón de cabeza. El cuero le cayó a Isi, quien, sin pensárselo dos veces, armó la pierna y le pegó al cuero desde la zona de tres cuartos.

No conforme con el 0-3, y ante un Cacereño impotente, el Real Avilés aprovechó un nuevo desajuste para ampliar la goleada. Quicala, que había entrado poco antes, recibió un pase que le dejó ante Iván Martínez, al que batió para el 0-4.