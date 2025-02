Busi y Climent ascienden a jerarcas

Mario Climent se lesionó durante el 0-0 en Marbella y regresó en el 1-2 ante el Alcoyano de hace una semana. Sin él, como sin Busi en las dos últimas jornadas, el equipo de Sergi Guilló no ha conseguido ganar. Pues ambos estarán ... este domingo en Alcorcón. El centrocampista tras dos partidos de sanción y el lateral zurdo con una semana más de entrenamientos. Sus últimos 25 minutos ante el Alcoyano evidenciaron su influencia en el equipo, y no solo por el punto arañado al final.

«No sé si Mario (Climent) jugará aún de inicio, porque lleva pocos minutos de carga tras la lesión que le ha dejado fuera el último mes, pero para nosotros es un jugador muy importante», lo enaltece el técnico emeritense, que aparte de estos dos también recupera a Bonaque. «Lleva dos o tres entrenamientos esta semana y se siente bien. Si lo veo conveniente, lo utilizaremos». Las bajas son las ya conocidas de Álvaro Juan por sanción y Eslava, Charbel y Miki Muñoz por lesión. El centrocampista madrileño sufrió la última jornada una rotura en el cuádriceps y estará varias semanas otra vez en la enfermería.

¿En qué mejora el equipo la posibilidad de Mario Climent? «Él tiene un pie que nos ayuda a salir de las situaciones complicadas de presión, algo que se nos había atascado en los inicios de partido últimamente. Sergi (Segura) ha estado bien estos partidos, algunos a un nivel más alto y otros a un nivel inferior, pero Mario estaba rayando una gran temporada y nos estaba dando mucho en esa racha victoriosa. Su vuelta nos da otra posibilidad».

¿Y en qué mejora el equipo el regreso de Busi a la medular? «Nos da piernas, llegada, trabajo en la presión, donde hemos estado peor en los últimos partidos… Busi es un jugador muy importante para nosotros. Es uno de los jugadores que más me sorprendió cuando llegué y lo que tiene que hacer es creerse lo bueno que es. Es un jugador muy importante para nosotros. Jugará el domingo».

Ampliar Climent intentando un centro ante el Algeciras. JAVIER CINTAS

Con el regreso de Busi más Juanjo Sánchez, ya sólo quedaría una vacante libre en el triángulo del centro del campo, el espacio en el que más ha rotado Sergi Guilló en este primer tercio de temporada. A veces obligado por las ausencias, a veces pensando en la rotación y a veces buscando el tercer hombre que complemente y equilibre al equipo en esa zona. «Es que es donde más competitividad hay, donde tenemos más número de jugadores. Por ejemplo, me gustaría darle ya pronto una oportunidad a Jack (Beer), pero aún no he encontrado el momento»,

Según el cuerpo técnico emeritense, Juanjo Sánchez es el más agresivo de todos; Miki Muñoz el que más equilibrio le da al equipo; Pablo Ganet es con el que mejor juega normalmente el grupo, pero también cuando más se aloca todo a nivel defensivo; Beneit es el equilibrio y el trabajo de todos; y Matteo Prevedini y Saúl del Cerro los de un perfil más defensivos con los que se ganan más duelos. «Tenemos perfiles muy diferentes y la idea es encontrar siempre el equilibrio entre los tres». La única duda para Alcorcón es quién ocupará el eje del triángulo: Ganet, Saúl del Cerro o Beneit.

Además, Sergi Guilló también se quiso acordar en la previa del duelo de esta jornada de sus paisanos valencianos. «Tengo algún conocido y amigo que no ha tenido pérdidas personales, pero sí materiales. A Elche no llegó y los míos se han podido salvar. Mando desde aquí mucha fuerza a toda esa gente que ahora se ha quedado sin nada».