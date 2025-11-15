HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?
Fran Beltrán, en el banquillo durante un partido del Mérida. J. M. ROMERO
Primera RFEF

Beltrán: «Estaba pasando de todo para que no ganáramos»

El técnico del Mérida se mostró muy contrariado con la actuación arbitral

R. P.

Mérida

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:03

Otra semana más, Fran Beltrán se encendió con las jugadas interpretadas por el árbitro: «La actuación ha sido un despropósito. Salimos de aquí con un ... punto tras dos penaltis, una expulsión, un descuento de veinte minutos y de que vaya a valorar un penalti sobre Álvaro García que decide no señalar. Estaba pasando de todo para que no ganáramos aquí. No sé por qué, pero la moneda siempre está cayendo en nuestra contra. Tenemos que tener todos la humildad necesaria para rectificar una decisión. Hoy las decisiones han perjudicado claramente al Mérida. El punto es una maravilla, tras jugar tanto tiempo con uno menos y los dos penaltis que le ha dado al rival».

