Beltrán: «Estaba pasando de todo para que no ganáramos»

R. P. Mérida Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:03 Comenta Compartir

Otra semana más, Fran Beltrán se encendió con las jugadas interpretadas por el árbitro: «La actuación ha sido un despropósito. Salimos de aquí con un ... punto tras dos penaltis, una expulsión, un descuento de veinte minutos y de que vaya a valorar un penalti sobre Álvaro García que decide no señalar. Estaba pasando de todo para que no ganáramos aquí. No sé por qué, pero la moneda siempre está cayendo en nuestra contra. Tenemos que tener todos la humildad necesaria para rectificar una decisión. Hoy las decisiones han perjudicado claramente al Mérida. El punto es una maravilla, tras jugar tanto tiempo con uno menos y los dos penaltis que le ha dado al rival».

Ya sobre el partido, el técnico del Mérida diferenció antes y después de la expulsión de Vergés. «La primera parte fue igualada. Hemos defendido más bajo que en otras ocasiones porque el rival atacaba bien en profundidad y cargaba el área. No sabíamos las condiciones del campo. Ellos han adaptado el once titular a las condiciones del terreno de juego. Pero mi portero no ha hecho ni una parada en la primera parte. Y nosotros tuvimos la vaselina y el tiro a bocajarro de Doncel. El espíritu del equipo era perfecto. Luego empatamos en la segunda parte, seguimos hacia adelante y llegaron las decisiones del árbitro», expuso Fran Beltrán.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión