El Badajoz sigue haciendo la goma

l Badajoz no termina de despegar y sigue haciendo la goma. En los últimos partidos es un querer y no poder. Porque tiene la victoria al alcance, pero se le escapa entre las manos. Y así lleva cuatro jornadas sin ganar. El equipo pacense tenía una difícil papeleta con una defensa de circunstancias ante una gran SD Logroñés. Pero los blanquinegros dieron todo y se vaciaron sin conseguir ese ansiado triunfo que se le resiste. Y eso que logró remontar un partido que se puso cuesta arriba a los 20 minutos, pero a quince del final recibió otro mazazo precisamente cuando se había sacudido del avance rival y mejor estaba. No tiene la suerte de cara en cuanto a cerrar el marcador ni en las lesiones. Truyols, que debutaba como titular y además marcó el empate a uno, se tuvo que retirar antes del descanso con molestias. Otro más a sumar a un parte de guerra que este martes necesitará llamar a filas para la batalla de la Copa del Rey.

Empezó muy espeso el Badajoz, con mucha precipitación por llegar arriba rápido y que le hacía cometer pases imprecisos. No se sentía cómodo el equipo pacense ante la iniciativa en el control de la SD Logroñés. Decía Óscar Cano en la previa que la posesión del balón iba a estar repartida y ahí estuvo la gran pelea del primer acto. Los dos querían dominar el juego y se veía reflejado en la circulación de ambos sin asomarse a ningún área. También advertía el técnico blanquinegro del potencial riojano a balón parado y a los 9 minutos César Caneda dejaba el primer aviso con un remate al palo tras un saque de esquina. El susto hizo reaccionar al Nuevo Vivero para empujar a los pacenses con su aliento. Zelu lo intentó tímidamente desde lejos con un disparo que atrapó sin problemas Jero. Y después Isi Gómez le robaba la cartera al defensa riojano en su área y tras caracolear a su marcador, se quedó ante el portero, pero su lanzamiento se marchó ligeramente escorado.

Y al segundo aviso, para dentro. Los de Raúl Llona se adelantaron en el marcador con un más que estudiado córner que Pelayo peinó hacia atrás en el primer palo, que estaba desprotegido, para colocarla a la red. Siete minutos después le tocaba al Badajoz. De central a central. Y Truyols estrenaba su titularidad poniendo el empate también en un soberbio testarazo en un saque de esquina milimétricamente colgado por Adri Cuevas.

De nuevo tablas. Pero el Badajoz se vino arriba. Zarandeó a su rival con una presión asfixiante con la que impedía una salida fluida. Y fruto de esa intensidad, los de Óscar Cano lograrían darle la vuelta al marcador. Con un gol propio de fútbol sala. Al primer toque dentro del área con cuatro jugadores de protagonistas. Gorka Santamaría recuperaba dentro del área, se la ponía a Isi Gómez, éste a Adri Cuevas y el gaditano volvía a ceder a su izquierda para que David Concha remachara a la red. Como en un rondo de entrenamiento. El Nuevo Vivero se frotaba los ojos.

CD BADAJOZ Gonzalo; Aitor Pascual, Gorka Pérez, Truyols (David Gallego, min. 42), Miguel Núñez; Barri, Isi Gómez; Zelu (Sergio Benito, min. 78), Adri Cuevas (Jesús Clemente, min. 68), David Concha; y Gorka Santamaría. 2 - 2 SD LOGROÑÉS Jero; Cubero, César Caneda, Pelayo (Xiker, min. 78), Paredes; Calderón (Jon Ander, min. 60), Arnedo, Javito (Diego, min. 60), Sandoval (Ander El Haddadi, min. 60); Emilio (Pirri, min. 78) y Soberón. GOLES: 0-1: Pelayo, min. 20. 1-1: Joan Truyols, min. 27. 2-1: David Concha, min. 37. 2-2: Diego, min. 74.

ÁRBITRO: Orellana Cid (andaluz). Amonestó en el Badajoz a Isi Gómez (68) y en la SD Logroñés a Paredes (44).

INCIDENCIAS: Unos 7.000 espectadores en el Nuevo Vivero. Una hora antes del partido, en la puerta de Tribuna, la Peña Blanquinegra Guzmán hizo entrega de una placa al excapitán Guzmán Casaseca en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

El árbitro no pitaba ninguna falta cuando caía algún blanquinegro en las disputas y el público se lo recriminó con una sonora pitada al señalar una falta a favor visitante. Barri seguía haciendo de barrendero y limpiaba todo lo que le llegaba. Omnipresente. Infranqueable. En defensa se juntaron tres centrales que nunca habían jugado juntos con Miguel Núñez, impecable, tirado al lateral zurdo. Y a pesar de lo inédito solventaron con creces las andanadas riojanas.

Pero por si no tuviera bastante el Badajoz con las ausencias que ya presentaba, a tres para el descanso Truyols se tocaba atrás, no podía seguir y terminó por tirarse al césped. Desesperado. Óscar Cano tuvo que recurrir al canterano David Gallego, que estuvo más que correcto, y reestructurar su zaga. De una defensa de circunstancias a otra. El gafe de las lesiones no cesa.

Al Badajoz le crecen los enanos, pero en su circo Isi Gómez es su malabarista estelar. Impresionante sus movimientos de pies. Y David Concha su elegante mago con chistera para sorprender con cosas imposibles. Tras un inicio sometido al paso al frente de la SD Logroñés, los pacenses poco a poco recuperaron el control. Adri Cuevas buscó la sentencia desde la frontal obligando a una estirada de Jero para desviar a córner.

El Badajoz siguió apretando los dientes para defender su renta y contener el avance riojano. Raúl Llona movió ficha sacando tres de golpe con Jon Ander, Diego y Ander El Haddadi. Le salió bien. El Badajoz se reorganizaba. El empuje de la SD Logroñés dificultaba la claridad pacense para llegar arriba. Los rojiblancos lo intentaban y metían miedo en cada falta o córner.

Cano apostó por el trabajo y sacrificio de Jesús Clemente para no repetir sustos pasados de última hora. Y pasó lo que más se temía el Nuevo Vivero. La SD Logroñés igualaba con un gol de Diego que dejaba a la grada helada. Casi una repetición de la victoria del Racing. Jon Ander avanzó desde su campo sin que nadie supiera frenarle, cedió sobre Diego en la frontal que no perdonó para batir a Gonzalo.

Óscar Cano dio entrada al 'Búfalo' Sergio Benito y en su primera estampida tuvo el tercero tras recibir una gran asistencia de Gorka Santamaría, pero el meta Jero sacó un pie prodigioso para evitar el tanto. En la siguiente arrancada probó con un potente disparo que salió rozando el poste. La SD Logroñés respondía con un remate que se marchó alto de Jon Ander.

El Nuevo Vivero soplaba, pero el viento no iba a favor del Badajoz. El equipo blanquinegro quería ese gol a la desesperada, pero el tiempo se agotó sin que se volviera a mover el marcador. El Badajoz continúa atascado y aunque se mantiene a dos del playoff se aleja de los tres primeros.