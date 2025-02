«El partido estaba controlado y con la sensación de rematarlo»

Domingo, 28 de noviembre 2021, 09:52 Comenta Compartir

Óscar Cano llegó contrariado a la sala de prensa por un nuevo tropiezo en casa, pero convencido en el camino a seguir para revertir la situación. «El partido estaba controlado y tenía la sensación de que podíamos rematarlo en un contraataque. No había pasado nada ... ni habíamos sufrido. Hay que seguir insistiendo». El técnico del Badajoz valoró la reacción de su equipo al primer gol riojano. «Para nosotros fue un estímulo su gol. A partir de ahí hemos reaccionado mejor, hemos pasado al campo contrario y nos hemos ido con ventaja en una primera parte igualada. La segunda ha sido una pena. Hemos encajado el gol cuando mejor estábamos en una situación de contraataque de inicio de jugada en su campo que nadie es capaz de parar». Un tanto que tenían bien estudiado. «Antes del partido, Elías ha remarcado en el vestuario que no solo son peligrosos a balón parado, sino que en los córners se anticipan al primer palo. Pero son milésimas de segundo en las que tienes que decidir». Y lamentó un nuevo contratiempo con Joan Truyols. «Estamos pasando una época negra en la que no podemos disponer de los mejores jugadores de la plantilla. Vamos a ver quién puede para el martes. Hay que pensar que tenemos después partido de liga en Bilbao. Nos hace mucha ilusión la Copa».

