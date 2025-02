El Badajoz ya está en manos de Luis Oliver

JAVI PÉREZ BADAJOZ Miércoles, 15 de junio 2022 | Actualizado 16/06/2022 12:06h. Comenta Compartir

«Joaquín Parra ha vendido el club». Con esas palabras comenzó su comparecencia Luis Oliver después de las horas de tensión y nervios vividas la noche anterior. El Badajoz inicia así una nueva etapa en manos de Lanuspe SL. Ha costado pasar por todo tipo de situaciones inverosímiles, pero Joaquín Parra ya queda totalmente desvinculado del club blanquinegro. El responsable de la hasta ahora sociedad gestora tenía contabilizado todo el tiempo que ha pasado para sacar adelante este complejo proceso. «Después de cinco meses y 25 días, la familia Parra es historia en el Badajoz». El acuerdo alcanzado con el empresario sevillano se mantiene en las mismas condiciones pactadas en el borrador previo con un montante de millón y medio de euros a pagar en cuatro años con un aval. «Está todo en regla. Firmamos el aval hace diez días. Las acciones son de Lanuspe», apuntó.

Oliver aclaró el desconcierto generado la noche anterior al no poder localizar al notario tras salir de su encuentro con Parra en prisión y que tuvo a toda la familia blanquinegra en vilo. «El notario salió tarde y no encendió el móvil. Es un notario muy insensible, estábamos todos con una tensión de los nervios, pero gracias a Dios ya firmó y es historia». Y agradeció a todos los responsables de haber llevado esta enrevesada operación a buen puerto, desde el propio Parra hasta los «aficionados silenciosos». En ese sentido pidió a los «malintencionados que nunca creyeron que se tomen unas vacaciones» que «nos dejen trabajar a los que sabemos y juzguen los hechos».

Oliver puso sobre la mesa nuevas fechas claves para el lanzamiento del nuevo Badajoz y mantiene el 4 de julio para la presentación de la campaña de abonos. «Se va a poner la primera piedra del proyecto, un proyecto ilusionante y que va a enganchar a la gente. El día 23 presentaremos el consejo que va sorprender, el 27 pagaremos a los jugadores y el 28-29 empezaremos a fichar jugadores, de alto nivel competitivo, comprometidos y que hablen en el terreno de juego».

El empresario navarro confirmó que el nuevo proyecto partirá con un millón y medio de presupuesto. «Va a ser la mitad, pero los jugadores van a venir más baratos y mejores, por lo menos del mismo nivel». Una partida para formar una plantilla competitiva con el objetivo de ascender y realizar una pretemporada larga y con muchos amistosos. «Si el Deportivo hubiera subido habríamos intentado ser primeros y subido a dos o dos y pico de presupuesto. Pero nos vamos a conformar con subir por la liguilla, pero sin renunciar a ser primeros porque esto es fútbol».

Luis Oliver se mostró satisfecho con el deber cumplido y desveló que se aparta del primer plano antes de la junta de accionistas. «Yo dimitiré el día anterior, ya he hecho mi trabajo y el 22 me voy a mi casa». Eso sí, en ese paso al lado deja a sus hijos dentro del club. «Tengo hijos que llevan 20 años ya en el fútbol. Mi familia va a colaborar, mi hija va a ser consejera. Echaré una mano, tirar de contactos, llamar a presidentes o hacer algo gordo, pero en el día a día no voy a estar», aseguró. Un consejo de administración que tendrá accionistas de capital extranjero y de Badajoz y que según anunció «va a sorprender. Va a ser una buena noticia de la gente tan importante implicada y del proyecto que se va a presentar».

En cuanto a la deuda con la AFE, la cabeza visible de Lanuspe afirmó que se va a abonar antes del 30 de junio. «El dinero está en la cuenta ya. Vamos a pagar a los jugadores el 30 y el club va a competir». En ese sentido, reconocía que el importe asciende a más de medio millón de euros, aunque con matices por lo que recurrirán. «Han pedido dinero en bruto. Han pedido 600.000 euros, no se han dado cuenta que Hacienda se lleva 200 y creo que serían alrededor de 400.000. Están ya preparados. Hemos recurrido porque no podemos pagar el bruto, hay que descontar lo de Hacienda. Dio mucha pena no meternos en liguilla por eso, pero preguntar a los jugadores». También explicó que su mercantil cumplirá con el primer pago de 300.000 euros contemplado en el acuerdo de la compra-venta antes del 30 de julio.

Oliver señaló que cuentan con los cinco jugadores con contrato, pero si «alguien no quiere estar no hay ningún problema» y criticó la despedida de Josema Gallego. «El entrenador le quería, pero no ha habido opción ni a presentar oferta, ni han llamado». Reconocía que las rescisiones unilaterales van a suponer un coste económico para el club, aunque precisó con cierta ironía que «es una buena inversión». Y sobre el interés del Córdoba por Isi Gómez dio un aviso a navegantes. «Aquí no se van ir más pagando un bocadillo de mortadela».

Con respecto a la polémica por los clubes rebeldes con la Federación Española, Oliver se posicionó del lado federativo. «Yo siempre estoy con el poder porque así estamos más tranquilos. Luis Rubiales ha sido jugador mío y Tebas ha sido empleado mío en el Xerez. Les conozco hace 30 años, tengo que ser amigo de los dos y estar callado».

El responsable del grupo Lanuspe dejó claras sus preferencias para que el Badajoz vaya al grupo 1 y apuesta por recuperar el playoff de ascenso a ida y vuelta.

En cuanto al futuro del Badajoz Femenino confirmó la peor de las noticias y que se desprenderá del primer equipo que acaba de ascender a Segunda RFEF. «Todo el dinero tiene que ir al primer equipo y no podemos tener dos equipos profesionales. Venimos de una ruina, de gastarnos el cuádruple de lo que ingresamos y no queremos problemas. El Femenino o se lo queda un club de la ciudad o no podrá competir porque no tenemos dinero.». En este punto, reconocía haber mantenido contactos con el Sport Extremadura, pero las gestiones no han fructificado. «Estamos hablando con ellos, pero no quieren llegar a ningún acuerdo. El Femenino si no llegamos a un acuerdo el primer equipo no lo podemos mantener». Y alegó el alto coste que supone mantener un equipo femenino en categoría semiprofesional. «El Femenino se llevaría la mitad del dinero de los abonados. El Femenino profesional cuesta 400.000 euros, va a costar más que el masculino en viajes. No nos podemos distraer con el femenio». Pero garantizó la continuidad de la estructura del fútbol base femenino. «Vamos a mantener toda la cantera y tener como primer equipo el regional».

Sentimiento Blanquinegro considera que la justificación económica para suprimir el Femenino no se ajusta a la realidad La Plataforma Sentimiento Blanquinegro hizo público un comunicado en el que «en base al compromiso de transparencia» pide una copia del contrato de compra-venta, así como «se dé a conocer no solo la composición del consejo de administración, sino que también se presenten los inversores del grupo Lanuspe». Al mismo tiempo, este colectivo confía en asumir el pago de la deuda con los jugadores antes del 30 de junio y se cumpla con las mensualidades atrasadas con el personal del club. En cuanto a la decisión de suprimir el Badajoz Femenino, Sentimiento Blanquinegro se muestra contrario a la versión de Oliver sobre el coste de mantener al equipo en Segunda RFEF al considerar que no se ajusta a la realidad y solictan una reunión para tratar posibles alternativas para garantizar su continuidad.

