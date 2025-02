«No podemos mantener el femenino»

J. P. BADAJOZ. Jueves, 16 de junio 2022, 12:05 Comenta Compartir

Ni siquiera el reciente ascenso a Segunda RFEF va a salvar al Badajoz Femenino. Luis Oliver confirmó la peor de las noticias y su grupo se desprenderá del primer equipo un día después del anuncio en un primer paso hacia la igualdad del acuerdo de la Federación Española con la selección femenina para equiparar porcentajes en primas y derechos de imagen. «Todo el dinero tiene que ir al primer equipo y no podemos tener dos equipos profesionales. Venimos de una ruina, de gastarnos el cuádruple de lo que ingresamos y no queremos problemas. El Femenino o se lo queda un club de la ciudad o no podrá competir porque no tenemos dinero», sentenciaba el empresario navarro. En este punto, reconocía haber mantenido contactos con el Sport Extremadura para firmar un convenio, pero las gestiones no han fructificado. «Estamos hablando con ellos, pero no quieren llegar a ningún acuerdo. El Femenino si no llegamos a un acuerdo no lo podemos mantener». Y alegó el alto coste que supone mantener un equipo femenino en categoría semiprofesional. «El Femenino se llevaría la mitad del dinero de los abonados. El Femenino profesional cuesta 400.000 euros, más que el masculino en viajes. No nos podemos distraer con el femenino». Sobre ese punto, la Plataforma Sentimiento Blanquinegro emitió un comunicado en el que considera que no se ajusta a la realidad y solictan una reunión para tratar posibles alternativas. Oliver garantizó la continuidad de la estructura del fútbol base femenino. «Vamos a mantener toda la cantera y tener como primer equipo el regional».

Y justificó que el único fin es el ascenso del Badajoz a Segunda. «Somos pobres y tenemos que competir con poco dinero y subir».