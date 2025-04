Un americano que no quiere rendirse

R. P. Mérida Viernes, 20 de septiembre 2024, 21:00 Comenta Compartir

Hace tres años, Jack Beer (Pleasantville, New York, 1999) ya pisó Mérida para probarse por primera vez. Pero no fue hasta este verano, en su segunda venida, cuando el club decidió apostar por incrustarlo en su plantilla. «Nos parecía que, dentro del estilo de juego que queremos desarrollar, podría ser una pieza importante porque puede ocupar muchas posiciones del medio del campo», reconoció el director general, Alejandro Pérez, en su presentación ante los medios de este viernes.

«Me considero un centrocampista versátil, que puede jugar tanto de mediocentro posicional como de interior ofensivo. A mí me gusta enfocarme más en la parte ofensiva porque me gusta estar en contacto con el balón. Me considero un futbolista técnico al que le gusta generar ocasiones de gol», fueron las primeras palabras en inglés del futbolista que debutó en Sanlúcar en el tramo final del partido y jugó también los últimos veinte minutos del partido en el Enrique Roca el domingo pasado.

«Para jugar más, lo primero que tengo que hacer es dar el cien por cien. Eso es innegociable. Y después, tomar riesgos. A mí me gusta mover el balón, hacer mover a mis compañeros, y tengo que buscar más ese pase. Ser más vertical», se confesó el jugador, que tiene muy claro que ha cambiado en él y en el club en este periodo de tres años. «El club ha crecido mucho, se ha profesionalizado y se ha abierto a recibir a un jugador extranjero como yo. Y luego la forma que tiene de jugar el míster, de querer tener el balón y ser protagonista. El fútbol español tiene más riqueza táctica y estoy intentando asimilar los conceptos. El fútbol de aquí es más competitivo y para mí era una gran oportunidad aceptar este reto».

También aprovechó el club para presentar al último futbolista en pisar el vestuario del Romano, Saúl del Cerro García (Burgos, 2004), mediocentro cedido esta temporada por el Burgos. «Me costó un poco tomar la decisión porque se trataba de mi primera salida de casa. Pero me hablaron muy bien del Mérida, vi la confianza depositada por el club en mí y me vine más tranquilo», confiesa el jugador, que ya debutó en el tramo final de la victoria ante el Algeciras hace dos semanas.

«Me considero un jugador muy intenso, con buena salida de balón y que le gusta mucho hablar en el campo», se definió Del Cerro, quien ha reconocido que dónde más a gusto se siente es en el mediocentro, aunque también pueda actuar de central: «Porque creo que puedo aportar más cosas en ataque y además me encuentro más liberado». «Espero que esta cesión me sirva para crecer, tanto futbolística como personalmente. Jugar el máximo de minutos posibles y conseguir los objetivos colectivos del club. Soy muy joven y lo que quiero es crecer en el día a día, también personalmente con esta primera aventura fuera de casa».

