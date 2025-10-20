Álvaro García esculpe su nombre en el Romano

Álvaro García Arana (Colindres, Cantabria, 1999) se ha empeñado en someter todas las cifras que manejan los estadísticos del Mérida: en las tres categorías principales ... del fútbol español, ningún futbolista de ningún Mérida llevaba seis goles al paso por la octava jornada de liga. El delantero cántabro supera incluso los cinco tantos de nombres como los de Milojevic, Aquino, Barrio o Pedro Benítez. El pasado sábado ante el Arenteiro celebró su primer 'hat-trick' en el fútbol profesional y, salvo el balón, no quiso agenciarse más méritos: «Estoy súper contento… pero, sobre todo, porque sirve para quedarnos con los tres puntos».

Aterrizó en verano para cubrir la marcha de Javi Eslava y se ha comido toda su sombra desde bien temprano. El único triplete de un jugador del Mérida en Primera Federación lo celebró precisamente Javi Eslava el curso pasado y Álvaro ya lo ha igualado en menos tiempo (en la jornada 8 en lugar de en la 20) y en menos minutos (en 64 minutos en lugar de en 84). «Es uno de esos jugadores que es igual en un entrenamiento de recuperación del lunes que un viernes, un sábado o un domingo de noventa minutos de competición contra quien sea. Entonces no es casualidad los goles que está haciendo y el rendimiento que está dando», lo piropeó Fran Beltrán tras su actuación del pasado sábado.

Sus dos primeros goles con la camiseta emeritense fueron de cabeza ante el Celta B. El tercero, para abrir el marcador ante el Arenas hace dos semanas, fue elegido mejor gol de la jornada en la categoría. Estos tres últimos manejan registros diferentes: el primero por pelear en área chica un córner que él mismo acaba empujando; el segundo de otro giro impecable de cabeza con un rival atosigándolo; y el tercero de pillo al esperar el error del rival y ejecutar presto a la media vuelta. «Teníamos que cortar las malas sensaciones del otro día y afianzarnos en casa como un rival complicado. Hoy hemos sido un equipo más sufridor que otros días que no teníamos balón: apenas nos han creado ocasiones y esa es una de las bases para crecer».

«Nosotros como cuerpo técnico hemos hecho una apuesta por él y está respondiendo», explica Fran Beltrán. «En ningún momento hemos valorado jugar con otro delantero, y eso que tenemos a Juan (Artola), que si lo vierais trabajar y la experiencia, frescura y profundidad que nos aporta… Seguramente estemos más cerca en algún partido de jugar con los dos juntos a que Artola sustituya a Álvaro. Tienen una relación espectacular, se van exigiendo el uno al otro y creo que es una de las posiciones mejor cubiertas que tenemos».

Álvaro, segundo máximo goleador

Y eso que el propio Álvaro, que es ya el segundo máximo goleador de la categoría en su primer año en ella, aún goza de mucho margen de mejora: «Es cierto que ha crecido mucho desde que llegó, sobre todo en el juego de espalda, aguantándola, protegiendo, descargando… pero todavía comete errores en los partidos. Le cuesta a veces percibir cuando tiene un central encima y tiene que descargar, cuando tiene que proteger, cuando se puede girar porque no le vienen… Tenemos que centrarnos en las cosas que no hacemos perfecta para hacerlas mejor. Que disfrute del 'hat-trick' pero que se olvide pronto de él para que el lunes venga con más ganas de trabajar y haga lo mismo contra la Ponferradina el viernes».

Junto a Adrián Csenterics, 'Varo' está siendo el nombre más destacado del Mérida en este titubeante arranque liguero. Y sin embargo, el equipo emeritense aún es el más goleado de la categoría y continúa todavía en puestos de descenso. Aunque más que los números, preocupa la confianza que debe adquirir el equipo para seguir creciendo porque si gana el viernes a la Ponferradina en el Romano (19.00 horas), los de Fran Beltrán se irían a dormir en playoff de ascenso.