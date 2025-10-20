HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Álvaro García celebra su segundo gol ante el Arenteiro. JOSÉ MANUEL ROMERO
Primera RFEF

Álvaro García esculpe su nombre en el Romano

Con su triplete del sábado, el delantero del Mérida rompe los registros goleadores del club en un inicio liguero

R. P.

Mérida

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:53

Comenta

Álvaro García Arana (Colindres, Cantabria, 1999) se ha empeñado en someter todas las cifras que manejan los estadísticos del Mérida: en las tres categorías principales ... del fútbol español, ningún futbolista de ningún Mérida llevaba seis goles al paso por la octava jornada de liga. El delantero cántabro supera incluso los cinco tantos de nombres como los de Milojevic, Aquino, Barrio o Pedro Benítez. El pasado sábado ante el Arenteiro celebró su primer 'hat-trick' en el fútbol profesional y, salvo el balón, no quiso agenciarse más méritos: «Estoy súper contento… pero, sobre todo, porque sirve para quedarnos con los tres puntos».

