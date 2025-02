Adilson, blanquinegro dos temporadas más

Adilson fue titular en Talavera, cumpliendo así su partido número 25 con el Badajoz, por lo que quedaba renovado automáticamente. El club lo confirmó este lunes con un comunicado en el que afirmaba que el extremo luso seguirá vinculado dos temporadas adicionales. «El CD Badajoz ... informa que, transcurrido el encuentro de ayer, nuestro jugador Adilson Mendes ha participado en 25 partidos con el club esta temporada y en base a su contrato ha renovado con el CD Badajoz dos temporadas adicionales, siendo blanquinegro hasta la 24/25. Agradecemos el compromiso de Adilson con el club y esperamos conseguir con su ayuda los objetivos propuestos», significaba el escrito.

Hasta ahora el club como tal no se había significado en este asunto, aunque sí sus entrenadores. Primero Salmerón y después Tenorio, ya que sus ausencias en el once daban pistas de que debía existir algún problema incluso de disciplina, ya que el habilidoso jugador tenía un supuesto acuerdo con el Córdoba más suculento respecto a sus condiciones con el club pacense. El propio Salmerón criticó que el portugués no estaba bien aconsejado.

Tenorio fue cuestionado este domingo tras el partido de Talavera por el recurrente asunto de Adilson, titular ante el colista y muy incisivo como demostraron su gol y ocasiones. «Es un activo del Badajoz. Contractualmente se puede decir que ha renovado y en estos momentos nos da muchísimo porque tiene talento para ello».