Los brotes verdes del Badajoz se secan en El Prado

Diez finales tenía por delante el CD Badajoz justo cuando aterrizó su nuevo entrenador David Tenorio. La primera la ganó con ese 2-1 in extremis al Unionistas en el Cívitas Nuevo Vivero de hace una semana. En un mundo tan voluble como el del ... fútbol aquella victoria supuso un golpe de aire fresco en la oscura trayectoria de una escuadra que con Salmerón transitaba hacia el precipicio. Auspiciado por su animada afición, se instaló un ambiente de esperanza en la familia blanquinegra. Pero llegó la segunda cita de ese decálogo finalista y las cosas se torcieron. Parecía un escenario propicio para consolidar la primera piedra de ese edificio de la salvación con la visita a un colista con los números más en rojo que los pacenses. No pudo ser y el Badajoz se ahogó en su falta de acierto, secándose los brotes verdes de la reacción emprendida con el nuevo preparador en El Prado, donde el Talavera dio un zarpazo a la moral albinegra para elevar su autoestima y soñar con su milagro.

De todas formas, Tenorio prefirió quedarse con lo positivo y las perspectivas de futuro, aduciendo que un árbol no le impedirá ver el bosque, y ese bosque es el juego y las ocasiones desperdiciadas de sus pupilos, que dieron para haberse subido al autobús de regreso con algo más que cero puntos y una enorme decepción. El técnico se mostró molesto con el resultado, pero no con las sensaciones que extrajo del trabajo de los futbolistas, en los que cree con fuerza. Tuvo palabras amables hacia la afición por el desplazamiento a tierras talaveranas y deseó un poco más de fortuna para el importante duelo del domingo (18.00 horas) ante el Real Madrid de Raúl –segundo a dos puntos del Alcorcón– en el feudo pacense.

«Cumplimos el plan trabajado durante la semana. Es difícil llegar a un partido y tener ocasiones tan claras. Mi sensación es que el partido estaba donde queríamos en varios momentos y que iba a caer de nuestro lado. El fútbol se decide por detalles y nosotros fallamos nuestras ocasiones», comentó en su comparecencia en El Prado tras el choque recordando varios mano a mano del Badajoz con Adilson y Calderón o las oportunidades del ocaso.

También manifestó sentirse molesto por errores groseros como el del segundo tanto de los locales. «Estoy enfadado porque esta semana habíamos trabajado en ese sentido, el balón parado y la segunda jugada. Tenemos muchas cosas que mejorar y una es la defensa de área, hombre a hombre o el cambio de oponente. Me voy enfadado por eso, pero más por el resultado. El árbol no va a evitar ver todo el bosque porque las sensaciones del equipo son muy buenas en cuanto a saber competir o no perder la cara al encuentro en ningún momento y crear situaciones muy reales de gol».

El entrenador granadino sigue la filosofía del partido a partido cuando se le pregunta más allá del corto plazo o la recta final del campeonato. «Hay muchísima igualdad. Recuerdo cuando vine aquí varias veces en la antigua Segunda B y ahora la Primera RFEF es como una Segunda encubierta y va a ver guerra hasta el final, pero no miro más allá del próximo domingo, todo lo que sea mirar más allá me parece una auténtica locura. El domingo tenemos partido en casa, ante un rival importante y es otra opción para poder sumar y dar el máximo nivel. Confío ciegamente en este equipo, en que los jugadores van a dar el cien por cien. Esperemos que esta vez nos sonría la suerte porque hoy no la hemos tenido de cara. Esto consiste en acertar y el rival ha acertado más».

El Badajoz permanece a un solo punto del descenso, con 34 puntos en la posición 15, pero la jornada no fue nada beneficiosa y el tapón de equipos 'salvables' es cada vez mayor. Linense, Ceuta y Algeciras tienen 33, Pontevedra 31 y hasta el Talavera podría salvarse con 28. De ahí la ocasión perdida ante el colista.

Adilson y los insultos a Buyla

Tenorio fue cuestionado además por el recurrente asunto de Adilson, titular en Talavera y muy incisivo como demostraron su gol y ocasiones. «Es un activo del Badajoz. Contractualmente se puede decir que ha renovado y en estos momentos nos da muchísimo porque tiene talento para ello». El extremo luso cumplió ante el Talavera su partido número 25 con el Badajoz, por lo que automáticamente queda renovado, es decir, tendrá que llegar a un acuerdo con el club para poder salir. El propio CD Badajoz emitió este lunes un comunicado confirmando su renovación por dos temporadas adicionales.

Por otro lado, el árbitro del partido de Talavera, Alfonso Vicente Moral, reflejó en el acta los insultos racistas recibidos por el jugador del Badajoz Jannick Buyla, al que, según escribió el colegiado y él escuchó a la perfección, le gritaron «eres un mono». El árbitro detuvo el encuentro y se avisó por megafonía para que tales actitudes cesaran. De persistir podría haber decretado la suspensión, siguiendo así el protocolo federativo contra el racismo. El propio Buyla le agradeció el valiente gesto en su Twitter y expresó el deseo de que no vuelva a ocurrir. «No soy de hacer estas cosas, pero agradezco al árbitro que haya sido valiente de anotar estas situaciones. No hay que darle más vueltas pero no puede volver a ocurrir. Agradecer a la afición del @CDBadajoz el apoyo y a centrarnos en fútbol».