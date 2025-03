El 2024 del Romano se merece otro alegrón para terminar

El Mérida cierra este sábado un año natural espectacular en el Romano. Permanencia y noveno puesto actual aparte, sólo ha perdido un partido ... ante su gente en estos últimos doce meses. Fue ante el Alcoyano el 16 de marzo. El resto de partidos, diez victorias y ocho empates. No se marcaba el club un año natural tan excelso desde 2017, con Eloy Jiménez y Mehdi Nafti en el banquillo. «El año comenzó con una pinta muy fea… y mirad lo que conseguisteis el curso pasado, que fue muy meritorio, y ahora estamos ahí enganchados, queriendo mantener la ilusión», aprecia Sergi Guilló.

«Me dijo ayer Fernando Torres, el delegado, que si ganábamos este sábado acabaríamos como el mejor local del grupo. Y a todos nos gustan estos datos. Nos estamos haciendo fuerte en casa, que es lo que nos está llevando a pelear con los de arriba. No dejar que vuelen puntos de aquí sería vital para mantener esa ilusión de estar arriba a final de temporada». Porque la idea del vestuario emeritense es volver a enganchar tanto como enganchó el pasado mes de septiembre. «La racha de tantos partidos sin ganar, quizá, desconectó a la gente, pero que ellos sepan que nosotros seguimos en la misma línea: en la de soñar por estar arriba y no ponernos límites».

Si al equipo de Sergi Guilló le diera por cerrar el 2024 con otra victoria en el Romano, podría acabar el año en puestos de playoff de ascenso a Segunda. El problema es que la titánica igualdad del grupo impide decantar el favoritismo de un partido hacia uno u otro lado. Hace mes y medio, el Fuenlabrada era un claro candidato a la terna del descenso y hoy está un punto por debajo del Mérida. Desde que el segundo entrenador, Diego Nogales, pasó a ser el primero, el equipo madrileño se ha convertido en el segundo mejor del grupo.

En las primeras nueve jornadas, sólo ganó un partido; en las últimas ocho, sólo ha perdido uno. El Fuenlabrada encadena seis jornadas sin perder gracias a la competitividad con la que ha barnizado su juego: marca poco, pero recibe menos. En el 90% de sus marcadores, un gol lo cambiaría todo. «Hablando con algún que otro compañero de la categoría, me comentaba que lo de principios de temporada era más cosa de los jugadores: estaban descontentos con el entrenador y no cumplían tanto en el verde. Ahora con Nogales el equipo compite y, encima, ha podido sacar más de lo que ha sacado. Es un equipo peligroso, difícil de meterle mano. Han crecido».

Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Falcón, Climent; Ganet, Juanjo, Raúl Beneit; Doncel, Liberto y Javi Eslava. - Fuenlabrada: Lucas Díaz; Ismael Casas, David Alba, Álvaro García, Barbu; Ale Galindo, Sergio Azgua, Moyano, Abde Damar; Manu Garrido e Ilies Faure. Árbitro: Fernando Román Román, del comité castellanoleonés.

Estadio y hora: Romano José Fouto, 19.30.

Sergi Guilló recupera para la causa a Jack Beer, prefiere reservar a Miki Muñoz y no podrá contar una semana más con Álvaro Juan y Mizzian. Todos los demás están disponibles para formar un equipo que «no variará mucho del que habéis visto en las últimas jornadas». De hecho, las dudas vuelven a asentarse en la dupla de centrales y el triángulo del centro del campo. Bonaque y Falcón parten con ventaja atrás y Pablo Ganet, Juanjo y Beneit con ventaja en el medio, aunque bien pudieran ser también titulares Saúl del Cerro y Busi. Por su parte, los madrileños no podrán contar con el sancionado Sangaré, los lesionados Álvaro Barbosa (ex del Mérida), Fer Ruiz y Cedric y será duda hasta última hora Currás.

En su última previa del año, el técnico del Mérida dejó dos recados muy evidentes. El primero a la afición: «Ya le pedí mucho la última vez, después del batacazo en Valdebebas. Aquel día se comportó espectacular y el equipo respondió a lo que pedían. Que sigan en la línea y que nos acompañen en lo que va a ser un partido duro. Firmo ganar como sea». Y el segundo, a sus jugadores: si ganan, se van de vacaciones; si pierden, tendrán que entrenar el domingo. «Quiero que vengan centrados y no con las maletas hechas en el coche. Si el equipo no da buena imagen, se entrenará al día siguiente; y si ganan, día libre».

El año que el equipo se ha marcado en el Romano merece despedirse con otra victoria, pero esta Primera Federación no te garantiza absolutamente nada de nada.