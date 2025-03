Todos contra el City de Pep

La Premier League comienza este viernes con todo su esplendor y lo hace con el Manchester City como el gran rival a batir. El equipo ... que dirige Pep Guardiola es el favorito para revalidar el título y conseguir su cuarta corona consecutiva, pero no es el único. Arsenal, Liverpool, Manchester United y hasta el renqueante Chelsea se han reforzado para preparar el asalto al campeón y dar a la competición inglesa una alternancia que hace tiempo que no tiene. Todos lucharán para acabar con la tiranía de los Haaland, Bernardo Silva, Rodrigo, De Bruyne y compañía, un grupo de futbolistas dispuestos a seguir haciendo historia.

Y es que la temporada pasada acabó con los de Pep Guardiola dando un soberano golpe encima de la mesa. El Arsenal estuvo al frente de la clasificación durante gran parte del curso, pero se cayó en la recta final ante el empuje de un City que cogió velocidad de crucero y terminó barriendo en la Premier League, la FA Cup e incluso la Champions. Los del Etihad finalizaron el campeonato con 89 puntos y la friolera de 28 victorias en 38 partidos, una marca que le valió para llevarse el título e intimidar aún más a una Inglaterra que ha visto a los 'skyblue' salir victoriosos cinco veces en los últimos seis años.

Mantener esa buena dinámica es el objetivo de Pep Guardiola. El técnico de Sampedor huye de relajaciones y trata de renovar de forma progresiva el equipo para seguir compitiendo. Este verano se han marchado dos futbolistas clave como Ilkay Gündogan al Barcelona y Riyad Mahrez al Al-Ahli. Son las ausencias más significativas de un equipo que se ha reforzado con los croatas Mateo Kovacic, que llegó del Chelsea por 29 millones de euros, y Josko Gvuardiol, procedente del RB Leipzig por 90 millones de euros, el defensa más caro de todos los tiempos. Son las incorporaciones de un equipo en el que seguirán teniendo la voz cantante los Rodri Hernández, De Bruyne, Bernardo Silva y Haaland, el punta capaz de anotar 52 goles en sus primeros 54 partidos con la camiseta del City.

Ampliar Kai Havertz, gran fichaje del Arsenal. Reuters

El City es el gran favorito, pero no el único. Justo detrás viene un Arsenal que la pasada temporada dio guerra a los de Pep y que este año ha empezado renovando esa batalla con la consecución de la Community Shield. Mikel Arteta ha encontrado una idea de juego y un grupo de futbolistas que creen en ella a pies juntillas. Para dar ese paso al frente en la Premier, el técnico de San Sebastián podrá contar con prácticamente todas las piezas del pasado curso y con jugadores recién llegados como Declan Rice, Kai Havertz y Justin Timber. 231 millones se han dejado los 'gunners' para preparar el asalto al campeonato. Estos fichajes ya han sido habituales en el once inicial a lo largo de la pretemporada y prometen elevar el listón de un grupo que no tiene techo y que se ha ganado por derecho propio ser la alternativa número uno al dominio 'skyblue'.

Alternativas

Detrás de Manchester City y Arsenal se abre un socavón. La temporada pasada fue la de la irregularidad para el resto de equipos del antiguamente denominado 'Big Six'. El Liverpool trabaja de la mano de Jürgen Klopp para recuperar la gloria del pasado y este año ya ha empezado a deshacerse de aquellos futbolistas que lograron alzar la Champions en 2019. Fabinho, Henderson y Firmino ya no están en los 'reds', puesto que todos se han ido a Arabia Saudí, y su lugar lo deben ocupar Darwin Núñez, del que se espera un paso al frente importante esta temporada, Alexis Mac Allister y Domínik Szoboszlai, gran refuerzo después de pagar 70 'kilos' al Rb Leipzig. Cualquier esfuerzo es poco para no volver a disputar una Europa League que en Liverpool sabe a muy poco.

En una situación similar está el Manchester United, un equipo edificado a base de billetes, uno encima de otro, pero que sigue sin encontrar una identidad. Erik Ten Hag logró la pasada temporada implantar su modelo a cuentagotas, terminó tercero, y espera que este sea el año de consolidar un proyecto en el que ya no estará David De Gea, pero si André Onana, Mason Mount y Rasmus Hojlund, una suerte de nuevo Haaland a la danesa que llega a Old Trafford con el objetivo de dotar a los 'red devils' de un '9' de garantías tanto tiempo después.

A la par que todos ellos aparece el Newcastle. Las hurracas jugarán Liga de Campeones esta temporada y lideran el grupo de 'outsiders' en el que, cosas de la vida, están ahora también Tottenham y Chelsea. Los primeros fueron octavos y han llevado a cabo una revolución con Ange Postecoglou a los mandos y quién sabe si con Harry Kane en la punta de lanza. Su futuro está en el aire igual que el de unos 'blues' que tiraron la casa por la ventana el pasado año y que en este han decidido volverla a meter.

Hasta 253 millones han ingresado en ventas, una cantidad que han destinado, en parte, en fichajes de un segundo escalón como Cristopher Nkunku, Axel Dissai, Nicolas Jackson, Lesley Ugochukwu, Robert Sánchez o Ángelo. Una auténtica revolución al servicio de un Mauricio Pochettino que tendrá la misión de dar sentido a las continuas revoluciones que se viven en Stamford Bridge.

Banquillos muy vascos

La Premier League de esta temporada será también la del fútbol vasco. No estará finalmente Julen Lopetegui, que dejó el banquillo del Wolverhampton Wanderers a tres días del inicio de la competición por desavenencias con la directiva de los lobos por la política de fichajes del club, pero sí estarán Mikel Arteta, Unai Emery y Ander Iraola. El primero sigue creciendo con su Arsenal, ya tiene una FA Cup y dos Community Shield, mientras que los otros dos estarán al mando de dos proyectos ilusionantes como lo son los del Aston Villa y el Bournemouth.

Ampliar Unai Emery, entrenador de Aston Villa. Reuters

Para Unai Emery será su segunda temporada a cargo de los villanos, pero será la primera que arranque desde el inicio. El técnico de Guipúzcoa aterrizó en Villa Park el pasado mes de octubre y desde entonces ha guiado los pasos de un equipo que ha crecido y que terminó como séptimo clasificado el pasado curso. Su 4-5-1 clásico, su manera de vivir los partidos y hasta sus carismáticas ruedas de prensa casan a la perfección en unas islas en las que ya tuvo una primera toma de contacto con el Arsenal en 2018. Este año el objetivo es dar un paso más, colarse entre los seis primeros clasificados y encajar nuevas piezas tan refrescantes como las de Moussa Diaby, Pau Torres o Youri Tielemans.

Más modesto es, a priori, el proyecto que encabeza Andoni Iraola. Tras triunfar en el Rayo Vallecano, el técnico de Usúrbil se ha hecho cargo de un Bournemouth que luchará por segunda temporada consecutiva por eludir los puestos de descenso. Para ello heredará un grupo que fue de más a menos el ejercicio pasado, en el que terminó decimoquinto. Ahora el equipo está listo para no pasar apuros y contará en sus filas con viejos conocidos de la afición española como Jefferson Lerma, Neto o Justin Kluivert.