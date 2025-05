El palacio blanquinegro rinde pleitesía a las princesas

Todo surgió en una conversación informal y en apenas unos segundos ya estaba en marcha el reclutamiento de un ejército de princesas que dieran voz ... a unas 3.000 niñas que en España sufren el síndrome de Rett. Así se gestó el partido de leyendas de España y del Badajoz, que convirtió este viernes el Nuevo Vivero en el catalizador para visibilizar la investigación de esta enfermedad rara y recaudar fondos. Y la gente respondió, porque se vendieron alrededor de unas 3.000 entradas.

La asociación que lucha por esta causa contó con un padrino de excepción, David Villa, maestro de ceremonias y uno de los padres de la idea. La presencia del campeón del mundo era el gancho más jugoso y atractivo. No en vano, uno de los puntales en el apartado de promoción era el sorteo de un meet&greet, un pase privado para conocer al exfutbolista asturiano después del partido, un privilegio al que tuvieron acceso 20 afortunados tras un sorteo.

El máximo goleador de la selección española ejerció de técnico con Salva Ballesta y no se vistió de corto como estaba previsto al no estar a tono físicamente tras sufrir un percance con la bicicleta y lesionarse la clavícula: «Me disculpo por no poder jugar», dijo en la víspera del choque, e hizo un guiño a la afición, «siento un orgullo enorme por lo que estáis ayudando».

No faltó ningún detalle en la organización, incluido una fan zone habilitada desde las 19.30 horas en los aledaños del coliseo pacense para ir calentando motores. Y tuvo muy buena acogida, porque a media hora del inicio del evento se congregaban más cincuenta personas. En las inmediaciones, voluntarios repartían folletos informativos de Mi Princesa Rett y pulseras conmemorativas con su membrete y con ribetes rojigualdas y blanquinegros.

Niños y también mayores se agolpaban en las vallas de tribuna para poder ver de cerca a sus ídolos, ataviados con libretas para llevarse como botín un autógrafo. La ovación más emotiva la recibieron tres princesas con síndrome de Rett que desfilaron por la banda con sus familiares. En el palco de autoridades, destacó la presencia de María Guardiola, sin duda, una de las personalidades del día tras el anuncio en las últimas horas de que gobernará en la Junta de la mano de Vox .

Se guardó un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento del fisioterapeuta Julio Carmona y de una de las niñas que sufría el síndrome de Rett. Con algunos kilos de más, canas predominantes y sin la chispa de antaño, pero los invitados dieron lustre a la fiesta solidaria en el palacio pacense. El partido finalizó con 2-1 para las leyendas de España, con doblete de Catanha; el tanto blanquinegro lo marcó Copito.