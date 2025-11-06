Noche de pánico en Vallecas por la batalla entre ultras del Rayo y del Lech Poznan Los Bukaneros, violentos de extrema izquierda, y los radicales polacos de ultraderecha se citaron para pegarse horas antes del partido de alto riesgo en la Conference League

Madrugada de pánico en el popular barrio madrileño de Vallecas a causa de los graves enfrentamientos entre los Bukaneros, grupo de ultras del Rayo, y radicales del Lech Poznan, equipo polaco al que los franjirrojos se miden este jueves en partido correspondiente a la Conference League, la tercera competición europea tras la Champions y la Liga Europa.

Las imágenes que pudieron grabar los vecinos causaban terror solo de verlas.- Centenares de violentos de uno y otro bando, en torno a 400 según estimaciones de los testigos, se citaron para una pelea en las calles de Vallecas. Encapuchados, bengalas, piedras, sillas volando, carreras y algún local asaltado en los aledaños del viejo estadio de Vallecas.

La Policía Nacional tuvo que intervenir de manera contundente, incluso lan zando disparos disuasorios e intimidatorios al airea, para tratar de dispersar a los ultras. Según las primeras estimaciones, las refriegas culminaron con un detenido y al menos una persona herida, al parecer ambos pertenecientes a los Bukaneros.

Según informaron fuentes policiales, la detención se produjo al encontrarse los miembros de las Fuerzas de Seguridad a varios hinchas de los Bukaneros propinando una paliza a un seguidor del equipo polaco al tiempo que le proferían insultos y gritos de ¡«te vamos a matar!». Superado el estallido de violencia, los agentes escoltaron a los radicales polacos a las inmediaciones de la Puerta del Sol, donde se aloja el grueso de ellos, y dieron aviso a la comisaría del distrito de centro.

Desde que se supo de este enfrentamiento había temor a posibles disturbios entre estos grupos radicales de ideologías opuestas, ya que los Bukaneros son de extrema izquierda y los ultras del Lech Ponan, cuya facción principal se denomina a 'Kolejorz', don d extrema derecha.

Al parecer, hubo dos mechas previas al incendio. En primer lugar, entre los rayistas y también en el seno del club causó un profundo malestar el hecho de que un miembro del staff técnico del equipo polaco publicase en las redes sociales un vídeo mostrando las carencias del vetusto vestuario del estadio de Vallecas. Se quejaba de la falta de luz y de las viejas toallas, cada una de un color, que el Rayo había puesto a disposición de los jugadores del Lech Poznan.

En segundo lugar, antes de los graves disturbios un aficionado polaco se coló en el estadio para realizar un grafiti y empapelar una zona con pegatinas del Lech Poznan. Además, luego colgó las imágenes de su ocurrencia también en las redes sociales, lo que los Bukaneros consideraron una provocación.

Los servicios de emergencia recibieron el primer aviso a las 23:52 horas, cuando numerosos vecinos se asomaron a las ventanas alertados por el estruendo registrado en la calle. Un ultra de los Bukaneros, Borja O. B., de 28 años, vecino de Torrejón de Ardoz y que hace años jugó en categorías de equipos regionales de la provincia de Guadalajara, fue detenido. Y un segundo, también del grupo madrileño, resultó herido por un fuerte golpe en la cabeza y otras contusiones. Los facultativos de Samur-Protección Civil lo trasladaron consciente al hospital, sin que su vida corriera peligro.

El partido, que tendrá lugar este jueves a las 21 horas, ha sido declarado de alto riesgo, una máxima que se aplica desde hace años a todos los encuentros de fútbol de competiciones europeas. Sucede, sin embargo, que el dispositivo especial, con refuerzo de efectivos de la Policía Nacional, procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería y la Brigada Provincial de Información, se activa el mismo día del partido. Una circunstancia que los radicales suelen aprovechar para buscar bronca la noche anterior en los alrededores del estadio o el propio centro de la ciudad. De todos modos, el miércoles por la tarde había seis furgonetas de los llamados antidisturbios en el entorno de la avenida de la Albufera, en previsión de posibles incidentes.

Jupol critica a la delegación del Gobierno

Tras los incidentes, el sindicato policial Jupol ha enviado una nota en la que critica duramente «la falta de previsión, planificación y responsabilidad» del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Según su versión, existía información previa sobre la convocatoria violenta difundida en redes, foros y canales de mensajería, pero no se tomaron medidas preventivas ni se desplegaron las Unidades de Intervención Policial necesarias. El sindicato considera «gravísimo» que los agentes tuvieran que enfrentar una situación de alto riesgo con medios insuficientes y acusa a Martín de priorizar intereses políticos sobre la seguridad ciudadana, exigiendo responsabilidades y una revisión urgente de los protocolos de actuación.

Para esta noche se espera la presencia de alrededor de mil seguidores del Lech Poznan, 200 de ellos muy peligrosos. Pero la UEFA no se guía por lo mismos baremos de la Liga, por lo que todos los participantes en las tres competiciones europeas (Champions, Europa League y Conference) tienen la obligación de ceder el 5% del aforo a la hinchada visitante.