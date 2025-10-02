HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aficionados muestran su apoyo al pueblo palestino durante un partido reciente de Osasuna en El Sadar. EFE

El mundo del fútbol no trata la expulsión de Israel con la excusa del plan de paz de Trump

La FIFA echa balones fuera y deja claro que, en todo caso, la decisión depende de la UEFA al tratarse de un país que compite en Europa

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:17

La decisión que tenía previsto adoptar el mundo del fútbol sobre la expulsión de la selección de Israel y de sus equipos de todas las ... competiciones internacionales tendrá que esperar. Se esperaba que este delicado asunto se deliberase en el consejo de la FIFA de este jueves en Zúrich, pero todo se ha frenado por el plan de paz en Gaza propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. En todo caso, el máximo organismo del fútbol universal ha echado balones fuera al dejar claro que debe ser la UEFA la encargada de tomar una determinación al respecto al tratarse de un país europeo.

