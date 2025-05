Mundial de Qatar 2022: El libreto de Luis de la Fuente

«El trabajo duro gana al talento». Luis de la Fuente, al que le pirran las frases inspiradoras, tiene grabada a fuego esa máxima como ... epítome de su filosofía futbolística. El nuevo seleccionador nacional es de esos para quienes el esfuerzo, el poner el corazón en todo lo que se intenta, no es negociable. La otra pata fundamental para alcanzar los objetivos es el compañerismo, que los once jugadores funcionen como uno solo. Si además de eso hay calidad, será todo más fácil.

Ese es el espíritu con el que el riojano iniciará su andadura al frente de la absoluta. El mismo que ha seguido durante una década volcado en la formación y el desarrollo de las mejores promesas de España. Cuando saltó la noticia de su nombramiento estaba en su casa. Al poco rato tenía cientos de mensajes en el móvil. La negociación previa había sido simple porque él nunca tuvo dudas de su respuesta si el ofrecimiento le llegaba algún día. «Me siento capaz de todo, preparado para cualquier reto», dijo en junio de 2021 al terminar el amistoso entre España y Lituania previo a la Eurocopa. Aquel partido extraño que tuvo que dirigir él, con los chavales de la sub-21 en el campo, después de que el positivo de Busquets dejara confinados a Luis Enrique y sus hombres. En los libros de historia quedó marcado como su debut como seleccionador. «Estoy feliz. Yo también he cumplido un sueño y he disfrutado muchísimo. Tengo mi corazoncito, así que permitidme que me sienta orgulloso de haber dirigido en una ocasión a la absoluta». Ahí ya avanzó que la responsabilidad lo motivaba. «Pero no con una urgencia ni inmediatez. Solo espero que se vayan cumpliendo los tiempos. No tengo ninguna prisa por alcanzarlos», reveló, con esa cautela y educación tan reveladoras de su personalidad.

Escrito está que el mayor cambio que traerá la presencia de Luis de la Fuente en el banquillo tiene que ver con las formas. Su carácter es radicalmente distinto al de Luis Enrique. Se aprecia en todas y cada una de sus apariciones públicas y en su forma de relacionarse con los futbolistas. Tal vez por las particularidades del cargo que ha ocupado hasta ahora, el riojano pone el crecimiento humano al mismo nivel de importancia que el futbolístico. Considera fundamental conocer los pensamientos de sus jugadores, apoyarlos cuando tienen problemas o se sienten incómodos. Su liderazgo se basa en el diálogo constante.

Versátil

En lo táctico se ha acostumbrado a jugar el mismo 4-3-3 ofensivo que ha imperado en la absoluta con Luis Enrique. Durante los pasados Juegos de Tokio también apostó por la figura del falso nueve, donde utilizó a Oyarzábal. Pero no es inmovilista en su idea. En la final ganada del Europeo sub-19 de 2015 jugó con dos mediocentros (Rodri y Mikel Merino), un mediapunta más adelantado (Ceballos) y un único delantero (Borja Mayoral). Cuatro años después repitió título continental con la sub-21 con un esquema parecido, de nuevo con Ceballos de mediapunta incrustado entre dos interiores adelantados (Fornals y Dani Olmo) y Oyarzábal en la posición de punta. Esa versatilidad le ha dado muchas alegrías en situaciones comprometidas. Más allá del sistema, siempre exige orden y equilibrio. De la Fuente es famoso por la chapa que mete en las charlas técnicas a sus jugadores. Consciente de ello, se ha esmerado en controlar su duración en los últimos tiempos. En una entrevista a 'The coaches voice' explicó que le gustaba hablar a los jugadores «de temas muy concretos, muy específicos y ser directo con ellos». Considera el diálogo constante con los chavales un aspecto fundamental de su trabajo.

De la Fuente comparte con Luis Enrique el haber tenido a Javier Clemente como entrenador de referencia. Fue el de Baracaldo quien subió al primer equipo del Athletic al nuevo seleccionador y quien durante más tiempo lo dirigió. Xabier Azkargorta, Vicente Cantatore y Jupp Heynckes son otros de los técnicos de los que pudo coger ideas durante su etapa como jugador.

Evolución o revolución

La primera convocatoria, el próximo marzo, marcará la profundidad del cambio en la selección. Habrá renovación, se da por seguro, pero puede que no revolución. Más allá de Busquets, Jordi Alba o Azpilicueta, no hay tanto nombre que se pueda dar por amortizado. Entre los puntos calientes que deberá asumir está el de recuperar o no para el equipo nacional a Sergio Ramos. De la Fuente conoce bien al defensa de cuando entrenó al Sevilla juvenil. Sabe de su carácter y su potencial. Pero, por ejemplo, se negó a pasar por el aro para hacerle un hueco en la plantilla para los Juegos de Tokio cuando se filtró que tanto el andaluz como Gerard Piqué estaban presionando para lograr las plazas reservadas a los mayores de 24 años y poder optar así a una medalla olímpica.

Lo que sí está más claro es el nombre del jugador sobre el que tratará de construir el futuro del equipo. «Pedri está tocado por la varita de Dios. Tiene todo para ser un jugador de época», dijo el año pasado del canario tras la disputa de la Nations League. Unai Simón, doble campeón de Europa con él, tampoco debería ver peligrar su puesto como portero titular. Y uno de los que podrían regresar es Fabián. El jugador del PSG, que salió del equipo tras una mala Eurocopa, cuenta con el beneplácito del nuevo jefe del combinado nacional.