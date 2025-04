«Dejad de tratar a Ansu Fati como un jugador que ha sufrido lesiones»

Ignacio Tylko Madrid Miércoles, 16 de noviembre 2022, 17:40 Comenta Compartir

«El vídeo es lo suficientemente claro y no tengo ninguna intención de pronunciarme sobre este tema. Ninguna». Si el objetivo de Luis Enrique en su nueva faceta de 'streamer' es, como en su día hacía a su manera Javier Clemente, de quien el asturiano fue uno de sus pretorianos, es captar toda la atención mediática y así proteger y quitar presión a sus jugadores, quizá hasta lo consiga. De momento, este asunto marcó la comparecencia del seleccionador español este miércoles en Amán, en la previa del bolo de preparación ante Jordania y a una semana de que España se estrene en Qatar ante Costa Rica.

Cuando se le insistió en que explicase cómo será ese 'streaming' en el que contactará directamente con los aficionados, sin el se supone que molesto «filtro» de los periodistas, Luis Enrique fue más prolijo en explicaciones. «No voy a hacer un spoiler. Estáis como sufriendo que yo voy a atacaros, no tengo nada contra la prensa. Voy a intentar trataros con educación, ya sé mi papel que llevo muchos años en el fútbol. El vídeo es la mejor forma que tengo de explicarlo, ahora tengo 'followers', tengo suscriptores y de todo. Cuando me ponga a 'streamear' tendréis material para decir lo que queráis», bromeó.

«Para mí es un experimento, abro el móvil y me salen corazones por todos lados. Igual tenía que haber empezado antes. He hecho un vídeo como me sale a mí, no pienso polemizar ni controlar, lo que diga lo diré, es una cosa nueva. No dependo de nadie, cuando me aburra lo dejaré. Por supuesto que habrá haters, pues vivan los 'haters'», prosiguió un técnico que huye de las entrevistas pero al que le va la marcha.

Fue una comparecencia algo exótica, por no decir surrealista. Baste un ejemplo. El primer periodista jordano en tomar la palabra le hizo cuatro preguntas a Luis Enrique en una y le pidió al técnico que le diera la mano. Un seleccionador que se declaró sorprendido por el seguimiento que en Jordania tienen de la Liga española y que se sintió molesto por entender que se han descontextualizado sus recientes manifestaciones en las que se autoproclamó el número uno. «No dije que era el mejor entrenador de España, dije que era el mejor del mundo. Era una broma, pero en vez de una broma suena como de alguien muy egocéntrico que no es mi caso», matizó.

Morata, Llorente y Guillamón, ausentes

Confirmó las ausencias por precaución en la convocatoria para este amistoso de Marcos Llorente, Álvaro Morata y Hugo Guillamón, que podrían jugar si fuese ya un partido del Mundial, y se refirió, a su manera, a las opciones de La Roja en el certamen de Qatar. «Los objetivos que tiene España en el Mundial son los mismos que los de las selecciones mejor clasificadas en la lista FIFA. Jugar siete partidos e ir uno a uno. Cuando empieza el Mundial nadie se atreve a descartar a ninguna selección. En el fútbol actual la igualdad es dominante y cada vez hay menos diferencias».

Aseguró que España se toma «muy en serio» esta cita ante los jordanos. «Las conclusiones que sacaré de este partido son importantes y los jugadores lo saben. En un entrenamiento te puedes ganar la condición de titular, imagina en un partido. Me ha sorprendido la selección de Jordania, vi su partido contra Kosovo y nos costó ganar allí, no va a ser fácil para nada», advirtió.

Dijo Lucho que le gusta este partido porque no quería enfrentarse ahora a ningún combinado presente en la Copa del Mundo, e insistió en el mensaje de que no elige a sus jugadores en función de su equipo de procedencia o de su edad, sino para poder plasmar su idea.

Remarcó que ve a los jugadores muy bien en los entrenamientos, a un «notable alto o sobresaliente», y se detuvo en Ansu Fati. «Os agradecería, y es una petición que os hago, aunque no me vais a hacer caso. Dejad de referiros a Ansu como un jugador que ha sufrido lesiones. Le he visto mejor que en junio, que no pudo estar. Mañana jugará titular y espero que participe los 90 minutos. Y ya está, es un jugador como todos los demás, volverá a pasar por lesiones como todos los futbolistas».

Al cuestionarle por su conexión con los jugadores, Luis Enrique se refirió de nuevo a los periodistas. «Voy a dar consejos. Dejar de preguntar a los jugadores cuando tienen a su entrenador en activo porque no tiene ningún valor, qué va a decir un jugador. A mí me gusta mucho generar confianza en los jugadores, complicidad, no lo consigo con los 26 porque no soy ducho en la materia, pero mantener una buena relación con el jugador es importante para mí».