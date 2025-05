Luis Enrique: «Hay un jugador al que no volvería a llevar»

Juanma Mallo Lunes, 12 de diciembre 2022 | Actualizado 13/12/2022 08:07h. Comenta Compartir

Siete horas después de la presentación de Luis de la Fuente como nuevo selecionador, Luis Enrique se ha pasado por el canal de Twitch de Ibai Llanos, el streamer más popular. La charla se ha desarrollado en la casa del creador de contenidos nacido en Bilbao. El exseleccionador ha hablado, por supuesto, del Mundial, de lo sucedido en Qatar, pero también ha mirado hacia el futuro y ha adelantado que se sentará en el banquillo de un club,, salvo sorpresa, la próxima temporada. «Me veo con las ganas y la fuerza», aunque ha aclarado que, «a día de hoy, no tengo ninguna oferta».

Estos han sido los temas que han tratado, entre los que también ha salido el nombre del nuevo seleccionador, un Luis de la Fuente que ha recibido elogios de su predecesor. «Se merece todo lo bueno que le pase», ha indicado en una charla distendida, con broma, y que en algunos momentos ha contado con casi 400.000 seguidores. Por cierto, a preguntas de los espectadores, ha aceptado que hubiera hecho un cambio en la convocatoria: «A uno no lo volvería a llevar».

¿Cómo se encuentra? «Han sido días intensos. Estoy preparado para lo que venga. Acabé la etapa en la selección y ahora se abren infinidad de posibilidades. Es momento de analizar. Me veo con las ganas y la fuerza para coger un club y desarrollar lo que hemos hecho en la selección. Esperaré a la próxima temporada, si no viene algo muy grande. En marzo, me iré a hacer una carrera de bicicleta en Sudáfrica».

El final en la selección. «Había firmado un contrato de cuatro años, después del Europeo me dijeron para renovar. Les dije que no, que esperáramos al Mundial porque si salía mal así no me tendrían que indemnizar. No ha hecho ni falta que tomara una decisión. Creo que acerté, prefiero contratos cortos. Estoy motivadísimo. Se cierra una puerta pero se abre una ventana. Han sido cuatro años maravillosos. Es la primera vez en mi carrera que no me renuevan un contrato, pero obraría de la misma manera. ¿Tendría que haber renovado? No. Prefiero que sea así. Muchas gracias por la confianza dada y encantado de seguir hacia adelante. La fase de clasificación para el Mundial lo pasé mal. Pensé 'como no clasifique a España para el Mundial... me empalan'».

Luis de la Fuente. «Muy majo, muy preparado. Se merece todo lo bueno que le pase. Un fenómeno. Confío en esta selección y ojalá consiga todos los títulos que se merece. Yo no contemplo que alguien porque me caiga bien o mal vaya a la selección. ¡Qué triste! ¡Qué argumento más pobre!».

La tanda de penaltis contra Marruecos. «Con nervios. Hice lo mismo que en el Europeo. Se ponen los jugadores con el staff mirando los penaltis. Yo me puse en el banquillo mirando el marcador. Por la celebración de los aficionados sabía si era gol o no. Dimos una buena imagen. Es un buen aprendizaje para los niños. Demostramos que sabemos perder y ganar, y es una buena lección de vida (...) Bono adivinaba mucho el lado, el 80% de las veces. Es un portero de muchísimo nivel».

La calidad de la selección. «Hemos perdido una oportunidad muy buena porque el grupo era muy bueno. Miro a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros. Por nivel futbolístico hemos perdido una gran oportunidad. Desde el primer día intentamos convencer a los jugadores de que teníamos posibilidades reales. La fase de grupos, salvo los doce minutos de Japón, está bien. Contra Marruecos nos costó hacer gol. Soy el máximo responsable. A lo hecho, pecho».

La convocatoria y las críticas. «Miro a mis compañeros de profesión, excompañeros (Southgate, por ejemplo), les pasó lo mismo que a Luis Enrique. Y le pasará a Luis de la Fuente. Es un debate en el que ni entro. Yo no hago caso a las recomendaciones, a todo lo que sucede alrededor de la selección. Ni el 10% hemos dedicado a la Prensa».

¿Repetirías la convocatoria? «Hay un jugador que me hubiera gustado traer y otro que lo que vi no me... A uno no lo volvería a llevar. No lo voy a decir. De los 26, hubiera repetido 25».

¿Qué cambiaría del partido de Marruecos?: «A Sarabia le tenía que haber dado más minutos, pero tocó tomar decisiones. Entrenando le veía bien, se hubiera merecido más. Él venía de ser importante, en el Europeo estuvo espectacular, en el PSG jugó cero y en el partido contra Jordania no estuvo muy inspirado. Ahora le hubiera puesto de titular. No soy de los que se flagela. Es posible que hubiéramos perdido igual. Salió todo al revés».

¿Cuál era la meta del stream en Qatar? «No era mi objetivo suprimir a los medios de comunicación. No había ningún objetivo negativo. Me llegaba cariño. Lo que yo más valoro de streamear es la conexión con la afición. Una sensación de proximidad, de conexión con la selección... Había preguntas de gente con mucho ingenio. Habíamos recopilado las preguntas más eróticofestivas. Es un vehículo para expresarse como tú quieres. Nunca me habían defendido tanto en las redes sociales. Saludo a todos los Luispadriquianos. He sido muy criticado en las ruedas de prensa, porque soy agrio. Si me preguntas una estupidez, yo te respondo una estupidez. Si me faltan al respeto, o pienso que me lo faltan, pues hago lo mismo. ¿Tú qué harías si te dan una hostia? Yo si la otra persona me pregunta una cosa que llevas contestando diez veces... Me ha dado la posibilidad de quitarme el caparazón: yo soy así».

¿Volverás a stremear? «Hemos barajado la posibilidad de hacer un último stream para ver si podemos colaborar con la ONG de oncología infantil, si Twitch puede confirmar que da el 100% de los fondos a la ONG».

¿Cómo has vivido los últimos días del Mundial? «Lo malo que tienen estas competiciones es que en 90 minutos o 120 se puede ir todo al garete. Saco una lectura positiva, no solo del Mundial, de los cuatro años que he estado en la selección. Estoy muy satisfecho de lo que he hecho. Hemos conseguido generar ilusión y ganas de volver a ver a la selección. Dar confianza a los jugadores jóvenes ha hecho que muchos niños y niñas fueran a vernos a los hoteles. ¿Qué podríamos haberlo hecho mejor? Por supuesto. Cuando uno da el 100%...»

¿Cómo trabaja el staff? «Cuando tú llegas a un club, suele haber un despacho para el entrenador y otro para el resto. Yo uno a todos. Y al 95% estábamos de acuerdo en las decisiones de la convocatoria».

Clip manipulado por la Cope. (Mezclaron un audio en plan de broma) «La gente pide perdón, ¿porque lo sienten o porque los han pillado? Yo creo que lo segundo, así que no hay nada que perdonar. Me afectó cero.».

Los jugadores y los stream. «Por lo que he percibido, me comentaban que veían las sesiones de streaming. Son gente joven».

Cambio de visión de la gente. «Puede ser. Antes no me defendía nadie. Antes se transmitía la imagen de las ruedas de prensa. Y ahora he tenido la posibilidad de conectar con la gente. Y ahora me defienden. A todos nos gusta sentirse queridos».

¿Vive en Andorra? «No».

Enemigos. «No tengo ningún enemigo. La gente piensa que vengo aquí para joder. Vengo a todo lo que puedo aprender de Ibai Llanos. Es un mundo nuevo para mí. No estoy aquí para hacer rabiar a nadie y el que rabie, peor para ellos».

¿Cómo ha surgido esta entrevista? Responde Ibai: «Se lo dije a tu hijo de coña. Y al final...».

Gerard Piqué: «Es un tío cachondo. Relativiza todo. Ve la vida con un prisma diferente al resto de la gente. Es de los jugadores que siempre me llevaría a la guerra. Tengo un recuerdo muy positivo».

Favorito para el Mundial. «Ya lo he dicho. Me gustaría que ganara Argentina por Messi. Sería un puntazo que ganara Marruecos».

Ganar la Liga con el Sporting o ganar un Mundial. «Cualquiera de las dos... En Gijón la gente es tan inteligente, que lo segundo. Ojalá Luis de la Fuente pueda ganar el Mundial».

Los mejores compañeros. «García Coll en el Madrid. Y en el Barcelona, Carles Puyol, Abelardo, Iván de la Peña». Y aprovecha esta pregunta para hablar de la prensa: «La relación era muy directa, no había jefes de prensa. Había intereses cruzados, no me solían llamar periodistas. Desde siempre he visto esto como una relación falsa, si tú me llamas para que yo te pase información... cuando tú jueguas mal te apoya...».

Problema delanteros en España. «Hacemos una media de dos goles por partido. ¿Crees que le falta un delantero? Yo he estado muy contento».