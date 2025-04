El Liverpool sale líder del Boxing Day

Daniel Panero Miércoles, 27 de diciembre 2023, 09:54 Comenta Compartir

El Liverpool es el nuevo líder de la Premier League, al menos por el momento. El conjunto que dirige Jürgen Klopp aprovechó la jornada de Boxing Day para vencer de forma cómoda al Burnley por 0-2 y escalar a una cima de la clasificación en la que no está el Aston Villa. El equipo de Emery no aprovechó su oportunidad y frenó su buena racha al caer por 3-2 en Old Trafford frente al Manchester United en un partido vibrante en el que llegó a tener dos goles de ventaja. Los dos estarán atentos a lo que el jueves haga el Arsenal frente al West Ham para retomar el liderato de un campeonato muy abierto.

Los Reds lograron el triunfo en un partido en el que Klopp tiró de toda la artillería. El técnico germano no se fiaba de la visita a Turf Moor y puso en liza un once con Salah, Darwin Núñez, Gakpo y compañía. La idea fue avasallar a un rival en horas bajas y eso es lo que se pudo ver desde el primer minuto. El Liverpool presionó arriba y tuvo ocasiones de todos los colores en la primera mitad. Las llegadas a la portería de James Trafford se sucedieron una detrás de otra pero el meta cedido por el Manchester City repelió todas excepto una. Darwin Núñez, con un disparo desde fuera del área, logró que se llegara al descanso con un escueto 0-1 en el marcador, una ventaja corta a tenor del bombardeo de los visitantes.

Tras la reanudación, el Liverpool seguía por los mismos derroteros. El Burnley era incapaz de salir de su propio terreno de juego y Klopp se desesperaba ante la poca eficacia de los suyos de cara a gol. El VAR anuló un tanto de Elliot por fuera de juego posicional de Salah y el duelo llegó a la recta final con todo por decidir. Fue ahí cuando los de Vincet Kompany se vinieron arriba y emparejaron el encuentro. Charlie Taylor, Wilson Odobert y Larsen probaron fortuna pero no lograron el empate y los Reds lo aprovecharon al contragolpe. Diogo Jota, a la carrera, cerró el encuentro y permitió que su equipo se marchara de Turf Moor con tres puntos de oro que les sitúan como líderes de la Premier League.

El Aston Villa, por su parte, salió a Old Trafford sabedor de que ahora mismo es uno de los equipos más en forma del fútbol inglés. Ten Hag propuso un ida y vuelta permanente, un intercambio de golpes, y ese escenario no es a día de hoy el que más le favorece a su United, uno de los equipos menos goleadores de la Premier antes del inicio de la jornada. Unai Emery, que se las sabe todas, vio esa debilidad y dobló la apuesta. Los villanos salieron al ataque y en apenas media hora convirtieron El teatro de los sueños en el de las pesadillas para los Red Devils. McGinn marcó el primero en un centro que se envenenó ante la pasividad de la zaga local y Dendoncker hizo el segundo solo en el área pequeña frente a la atónita mirada de una afición, la del United, que no sabía las emociones fuertes que le iba a deparar la tarde.

Y es que tras el descanso todo cambió, fue otro partido. El United dio un paso al frente, fue más agresivo sin la pelota y volcó el terreno de juego hacia la portería del Dibu Martínez. El líder de esa reacción fue Garnacho. El argentino avisó con un tanto que el VAR anuló por fuera de juego y a partir de ahí se desató una tormenta. El canterano del Atlético despertó a Old Trafford al transformar en gol un contragolpe de tiralíneas de su equipo y puso patas arriba el duelo con el empate gracias a un disparo que se envenenó tras ser desviado por la zaga visitante. Fue el inicio de una traca que iba a explotar en la recta final. Hojlund no había marcado un solo gol en toda la Premier League, pero apareció en el momento exacto para culminar la remontada aprovechando un rechace en el área. El Aston Villa perdió, así, la oportunidad de dormir líder junto a un Liverpool que sigue con velocidad de crucero.

El Bournemouth de Iraola sigue intratable

Papa Noel trajo además tres nuevos puntos para el Bournemouth de Andoni Iraola. El técnico de Ursúbil no sólo se ha rehecho del mal arranque que protagonizó en sus inicios en Premier League, sino que ha logrado además llegar al final de año con su equipo lanzado y siendo uno de los más en forma del campeonato inglés. Este martes pasó por encima del Fulham por 3-0 gracias a los goles de Kluivert, Solanke y Sinisterra y ya suma 22 de los últimos 27 puntos en juego. Los 'Cherries' ya son décimos y por primera vez este curso están más cerca de los puestos europeos que de perder la categoría.

El Newcastle, fiel a la tradición

Es el peor equipo de la historia del Boxing Day y no falló. El Newcastle siguió este martes su particular cuesta abajo cayendo en casa frente al Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo por 1-3 y encadena ya seis derrotas en los últimos siete partidos. Las 'Urracas' se adelantaron en el marcador con un gol de Alexander Isak, pero un hat-trick de Chris Wood dio un nuevo mazazo a los de Eddie Howe y dejó a los locales con cara de Grinch un año más. Ya son 47 las derrotas que ha cosechado el Newcastle en Boxing Day, nadie ha perdido más que ellos en el día más señalado en la Premier League.