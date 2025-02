Una larga lista de ilustres en paro

El mercado de fichajes veraniego maneja sus propios tiempos. Primero las operaciones avanzadas o los desembolsos atrevidos cuando sobran los millones. Después, casi al final, ... la resolución de esos culebrones que animan el largo estío sin fútbol. Esos grandes movimientos copan portadas y llenan páginas de periódicos y horas de tertulia y debate. También opacan otras realidades más modestas, las de los jugadores sin contrato que activan el radar en busca de nuevas oportunidades.

Lo curioso de este mercado es que muchos de los jugadores en paro ejercieron como protagonistas de los fichajes del verano en un pasado no tan lejano. Restan apenas tres semanas para el comienzo de las grandes ligas europeas, pero la lista de futbolistas de renombre a la caza de un contrato es amplia y sorprendente.

Comenzando por la portería sigue en búsqueda activa de empleo David de Gea, santo y seña del Manchester United bajo palos durante la última década e internacional español en 45 ocasiones, incluidas las Eurocopas de 2016 y 2021 y el Mundial de Rusia 2018, aquel torneo de infausto recuerdo para el guardameta de Illescas que marcó el devenir de su carrera en La Roja. Tras la conclusión de su contrato, en los despachos de Old Trafford han apostado por la renovación con la llegada de André Onana, guardián de la puerta del Inter de Milán subcampeón de Europa la pasada temporada. Precisamente al conjunto 'nerazzurro' se ha ligado el futuro de De Gea, que no obstante rechazó una primera oferta suculenta del conjunto lombardo a la espera de mejores opciones. A sus 32 años, no descarta la posibilidad de un destino exótico, lejano del prestigioso fútbol europeo pero superior en el aspecto económico.

También el portero Arnau Tenas sigue siendo jugador libre tras concluir su relación contractual con el Barça. Los contactos entre el club azulgrana y su agente, Iván de la Peña, no han conseguido acercamiento alguno y la renovación a la baja del que fue guardameta suplente culé la pasada campaña parece cada vez más lejana en beneficio de otras opciones.

Entre los defensas sin contrato también destacan viejos conocidos de postín. Es más célebre Sergio Ramos, que dio por cerrada una etapa de dos temporadas en el París Saint-Germain con más sombras que luces. A los 37 años, el central de Camas ofrece ya una versión futbolística muy distante respecto al cacique de la zaga madridista durante tantos años. La posibilidad de un regreso al Sevilla fue siempre una quimera. Su salario y la relación tirante entre el andaluz y parte de la afición hispalense son obstáculos demasiado grandes. Así las cosas, la MLS estadounidense y la pujante liga saudí parecen sus opciones más probables a estas alturas del verano.

Siguen sin equipo otros defensas que pasaron por la Liga y en concreto por el Barça como Yerry Mina o Marc Bartra. Al colombiano se le ha relacionado con el Granada después de desvincularse del Everton mientras que el español formó parte del Trabzonspor turco la pasada temporada tras su fructífera etapa en el Betis, al que podría regresar.

El capitán del Celta durante los últimos años, Hugo Mallo, el ex del Athletic Ander Capa o Iza Carcelén, que se despidió hace algunas semanas del Cádiz pero no descarta aún su retorno al conjunto amarillo, son otros zagueros habituales de la Liga que ahora buscan un contrato que garantice su continuidad en la máxima categoría del fútbol español.

Trayectorias en declive

También entre los centrocampistas libres brillan con luz propia nombres que hace no mucho ostentaban la condición de estrellas. El talentoso pero también apático Isco está ante la última oportunidad de reactivar su carrera tras un fugaz y decepcionante paso por el Sevilla y el fichaje por el Unión Berlín frustrado en invierno. La grave lesión y consecuente retiro de David Silva parece abrir una puerta para que el malagueño aspire a la redención en la Real Sociedad, una de las plazas más cotizadas en España.

James Rodríguez, el que fuera compañero de Isco en aquel exitoso Real Madrid de Zidane, también sopesa opciones para alargar una trayectoria en claro declive en las últimas temporadas. Tras su salida de Chamartín en 2020 el colombiano pareció enderezar el rumbo en el Everton de Ancelotti, pero fue un espejismo que ha confirmado pasando sin pena ni gloria por el Al-Rayyan de Catar y el Olympiacos griego. La MLS norteamericana, Argentina o Brasil parecen ahora mismo destinos más factibles para James que el exigente fútbol del Viejo Continente.

Pese al nombre de Isco y James, el japonés Daichi Kamada es la joya de la corona entre los centrocampistas libres. Al ex del Eintracht de Fráncfort, que se aleja del Milan, no le faltan propuestas en un mercado plagado de conocidos en la Premier inglesa sin contrato como Jesse Lingard, Alex Oxlade-Chamberlain o Ross Barkley.

Finalmente, la nómina de jugadores célebres también es destacable entre los atacantes. Los exmadridistas Eden Hazard y Mariano Díaz afrontan situaciones complicadas. El belga tiene difícil encaje en cualquier competición de elite tras cuatro temporadas de ostracismo en el Bernabéu, marcadas por las continuas ausencias. También es incierto el futuro del delantero catalán, al que se ha relacionado con el Niza de la Ligue 1 francesa, donde brilló en las filas del Olympique de Lyon.

Los ex del Barça Adama Traoré, Alexis Sánchez o Munir, y los que fueran delanteros del Atlético Diego Costa, Moussa Dembélé y Luciano Vietto también apuran las semanas de calor veraniego a la espera de una oferta convincente para calzarse las botas.