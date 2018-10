El presidente del Arroyo afirma que el club está al límite de gastos y sueldos

En los últimos dos meses, Emilio Pajares, presidente del Arroyo C.P., y el Arroyo han estado centrados sobre todo en un tema, buscar un delantero centro, carencia que han suplido con el fichaje del joven de 20 años Loren, de La Línea y procedente de La Roda. «Teníamos falta de pegada y de llegada al área, no teníamos un jugador que estuviera en el área metido. Entonces empezamos a buscar un delantero. Primero estudiamos el tema económico, porque hay un presupuesto y de ahí no nos podemos pasar. El dinero está al límite y si te pasas en 10 céntimos ya estás pensando en deudas. Que aquí no hay beneficios ninguno. Los gastos que tenemos y los compromisos de material deportivo, sueldos a jugadores, entrenador, gastos de gasolina, comidas,. están muy disparados. Tenemos unos gastos superiores a los que nos habíamos marcado».

El presupuestos de gastos inicial se les ha incrementado en 8.000 euros, de momento. Al querer reforzar un poco más el equipo han traído jugadores de superior categoría a los que han tenido que pagar un poco más. «Los jugadores vienen con un sueldo, que no es un sueldo porque no están dados de alta, son jugadores aficionados que vienen a jugar al club con un dinero no muy elevado que se les da como prima por partido jugado. Lo que sí es verdad es que ellos vienen con un piso en común, compartido entre dos o tres jugadores, y pagamos el piso y los gastos, lo cual supone un presupuesto muy alto. Solo en comida del mediodía para seis jugadores tenemos un presupuesto de 800 euros. Tenemos gastos de luz y agua y piso por otros 800 euros. No solo los gastos son las primas por partidos a los jugadores, sino que el gasto es superior en temas de piso y agua, que se van a unos 1.000 euros al mes y en comida otros 1.000 euros, es un gasto que no creíamos que iba a subir tanto», argumenta el máximo dirigente.