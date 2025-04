Las Palmas se hace con un hueco en la élite

Isaac Asenjo Madrid Sábado, 27 de mayo 2023, 23:20 | Actualizado 23:26h. Comenta Compartir

Un lustro después de la última vez la UD Las Palmas regresa a la élite del fútbol español. El equipo canario certificó una campaña de éxito ante el mismo equipo que hace cinco años los mandaba al pozo de Segunda, el Alavés, y ante el que este sábado tras un empate sufrido a cero, cambió la tristeza de 2018 en campo de los 'babazorros' por la sonrisa en un coliseo de Siete Palmas lleno a reventar. Los hombres que lidera desde el banquillo Xavi García Pimienta se lo ganó de principio a fin en una temporada regular con algunos altibajos y en la que lideró la clasificación de la categoría de plata más tiempo que nadie, durante 16 jornadas.

El conjunto canario vivió una auténtica fiesta desde bien iniciada la tarde, con la guagua del equipo bajando por la calle Fondos de Segura y donde recibió un último aliento de cara a la final que disputó ante el Alavés en el Estadio de Gran Canaria. No hubo cuarto malo para un equipo de honda raigambre en el fútbol español que cuenta con un estilo vistoso y alegre como seña de identidad. Las últimas tres veces que el club dio el salto de categoría fue en este siglo siempre, en Gran Canaria y ante la afición propia, un denominador común que volvió a hacerse realidad este sábado. Un nuevo hito para un equipo fiable que vivió momentos de claros y oscuros en una categoría siempre complicada e igualada, que tendrá repercusiones económicas y deportivas incomparables, por positivas, para el archipiélago.

La UD de este año fue un equipo que se cimientó en la defensa a pesar de que en el último tramo de la temporada mostró alguna debilidad defensiva que le hizo descolgarse y ceder el mando de la categoría. No osbtante la versión de seguridad del guardameta Álvaro Valles ha llevado al equipo a dejar su portería a cero en 21 partidos a lo largo de las 42 jornadas del campeonato, algo que el equipo no lo consigue encerrándose atrás sino a través del esférico. A pesar de la mala racha del equipo en los dos últimos meses, Las Palmas llegó con vida al sprint final.

En el momento clave de la temporada el portero sevillano de los amarillos se presentó como una de las bazas más importantes junto a jugadores de la categoría de Sandro, con cuatro goles en los últimos tres partidos, y continuando en el plano ofensivo, Jonathan Viera, Loiodice, Pejiño, Moleiro o Kirian Rodríguez, que tras estar varios meses de baja por un linfoma de Hodgkin llegó justo a tiempo para dar equilibrio y criterio a un centro del campo que ansiaba regresar a la categoría que le corresponde.

Históricamente, la UD ha sido un equipo que se ha mantenido sólido cuando juega como local, pero al que le costaba sobre todo sumar de tres cuando tiene que salir de la isla. Sin embargo, la llegada del técnico barcelonés cambió por completo esta dinámica. El equipo trata como siempre de echar el cerrojo en casa pero ya no es el fortín que era. No obstante, Las Palmas es el mejor visitante de Segunda 23 años después: nueve victorias a domicilio tras la lograda ante el Cartagena. Puntos vitales fuera del recinto de Siete Palmas para este curso en el que demostró poder competir en cualquier escenario, y en los que tuvo armas de sobra para anotar. A diferencia de otros equipos como el Granada con Uzuni o el Eibar con Stoichkov, el equipo amarillo no ha tenido un '9' goleador este curso, en el que la plantilla amarilla tuvo hasta 16 jugadores distintos con suerte de cara al gol.