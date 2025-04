LaLiga denunciará la obscena celebración de Mollejo, que pide disculpas

Colpisa Madrid Domingo, 10 de septiembre 2023 | Actualizado 11/09/2023 00:06h. Comenta Compartir

En plena convulsión por el 'caso Rubiales', a Víctor Mollejo, delantero del Zaragoza, no se le ocurrió otra forma mejor de celebrar el tanto que sentenció la victoria de su equipo este domingo frente al Cartagena en el Estadio de Cartagonova (1-3) que agarrarse los genitales, el mismo gesto con el que el ahora dimitido presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) festejó la consecución del Mundial femenino por parte de la selección española el pasado 20 de agosto a pocos metros de donde se encontraban la reina Letizia y la infanta Sofía.

LaLiga denunciará de oficio ante el Comité de Competición el gesto del atacante del Zaragoza, que se viralizó rápidamente y dejó otro bochornoso episodio que mancha la imagen del fútbol español.

La patronal de los clubes presentará una denuncia por celebración irrespetuosa contra el joven delantero cedido por el Atlético de Madrid al Zaragoza en el minuto 92 de un partido que selló el pleno de victorias del conjunto maño en las cinco jornadas que se llevan disputadas de la Liga Hypermotion.

«Primero de todo pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas con la celebración, creo que es un gesto que no corresponde con la educación que yo tengo. Ahora en frío me arrepiento y ojalá haberlo cambiado, pero quiero decir que no era nada significativo ni me dirigía absolutamente a nadie», explicó el jugador tras el partido en los canales oficiales del Zaragoza.

