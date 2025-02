Expulsan a un jugador del Racing por pedir que se pare el partido para atender a un aficionado

Javier Varela Madrid Domingo, 5 de mayo 2024, 11:51 | Actualizado 12:51h. Comenta Compartir

El centrocampista del Racing de Santander Íñigo Sainz-Maza no olvidará nunca la tarjeta roja que vio en el partido ante el Elche. El Racing logró el triunfo este sábado ante el Elche (3-1) y se mantiene en posiciones para jugar los 'playoff' de ascenso a Primera.

Pero el partido será recordado por la increíble situación que se vivió en el césped del estadio de El Sardinero. El colegiado Jon Ander González Esteban no expulsó al futbolista por una entrada fuerte a un rival, ni por una agresión, ni por un insulto. Sainz-Maza vio la tarjeta roja en el minuto 92 de partido porque estaba pidiendo al delegado de LaLiga que se parase el partido, que en ese momento ganaba su equipo por 2-1, para que se pudiera atender a un aficionado que estaba sufriendo un paro cardíaco en la grada.

El árbitro interpretó que el centrocampista -que se encontraba en el banquillo- estaba de pie y quería perder tiempo, ya que su equipo iba ganando por la mínima y estaban en el tiempo añadido, y le mostró la cartulina roja. El colegiado no paró el encuentro para que se atendiera al aficionado, como ha ocurrido en otras ocasiones esta temporada, y decidió que el juego siguiera, ya que no hay ningún protocolo establecido que obligue al colegiado a hacerlo.

El Racing de Santander ya ha anunciado que recurrirán la tarjeta roja a Íñigo Sainz-Maza y considera inexplicable la actuación del árbitro. El aficionado, de 58 años de edad, estaba en el Fondo Sur del estadio y sufrió dos paradas cardíacas. Afortunadamente, el médico del Racing, José Fernández Dívar, pudo auxiliarle y reanimarlo antes de que fuera trasladado en una UVI móvil al hospital donde sigue estable.

Acta arbitral

El árbitro Jon Ander González reflejó en el acta lo sucedidod e la siguiente manera: «En el minuto 90; el jugador (6) Iñigo Sainz-Maza Serna; fue expulsado por el siguiente motivo: por levantarse del banquillo y salir del área técnica reclamando al cuarto árbitro que se parase el partido insistentemente por un incidente médico en la grada, cuando se detiene el juego continuaba de pie fuera del área técnica sin llegar a oír lo que decía».

La versión es totalmente contraria a la que dio el propio delegado de LaLiga, Juan Cantero, dio tras el partido. El propio entrenador del Racing de Santander, José Álberto, corroboró esta última versión en la rueda de prensa posterior al choque. «Íñigo estaba preocupado por lo que estaba pasando en la grada, no entendíamos que el árbitro no parase el juego ante un incidente de extrema gravedad. Nadie ha faltado el respeto a nadie, ha sido absurdo lo que se ha vivido. Lo primero es la vida de una persona, no el fútbol», dijo el técnico.