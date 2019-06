«La afición es el único patrimonio del CD Badajoz» Joaquín Parra sobre el césped del Nuevo Vivero. :: JOSÉ VICENTE ARNELAS Joaquín Parra Páez Inversor dueño de Feverstone, empresa que gestiona el Badajoz «El Badajoz que queremos no va a tener nada que ver con el de este año, vamos a intentar que sea bastante mejor» JAVI PÉREZ BADAJOZ. Viernes, 21 junio 2019, 09:47

Joaquín Parra tiene las ideas muy claras y quiere hacer un Badajoz grande. En ese empeño pretende involucrar a toda la ciudad y así aprovecha cualquier apretón de manos en su ajetreada agenda de estos días para preguntar si es abonado. Lo hizo con el futuro concejal Juancho Pérez en su primera toma de contacto en el Nuevo Vivero y con todo aquel que le presentan. Ilusión y ambición combinan su proyecto. Se define como un empresario hecho a sí mismo. Reconoce que no entiende de aspectos deportivos y por eso quiere delegar en los mejores, pero en cuestiones financieras se considera indiscutible y solo se conforma con ser el número uno. Dice que es un caballo ganador y en eso quiere convertir al Badajoz. Cercano en el trato, abierto y dicharachero, Joaquín Parra se presenta «dando la cara y tapando agujeros» como principal aval para que la afición confíe en sus intenciones. Su móvil es un continuo soniquete de mensajes. Quizás algunos sean de los próximos fichajes del Badajoz. Cuenta que le llaman jugadores ofreciéndose y avanza que llegarán no uno sino tres refuerzos de campanillas.

-Preséntese a los aficionados, ¿quién es Joaquín Parra?

-Un hombre hecho a sí mismo, un trabajador de Sevilla y punto.

-¿Por qué el Badajoz?

-La verdad es que tengo muchísimos amigos en Badajoz y me atraía Badajoz. Sinceramente.

-¿Y cómo llegó al club?

-Por medio de esos amigos. A mí esto me lo propone otro grupo inversor y a través de ahí pregunté a los amigos, que me dijeron vente que esto es tuyo si lo quieres. Y aquí estoy.

-¿Viene solo o tiene alguien detrás, algún grupo?

-Joaquín Parra. El grupo es éste que está detrás de mí. Mis hijos y mi familia.

-¿Qué es Feverstone SA?

-Una de mis empresas, la cual es patrimonial y es dueña de otras empresas entre ellas el Badajoz. Es la que va a ser la dueña de las acciones del club en un futuro y la que está solucionando los problemas del Club Deportivo Badajoz.

-Ya que menciona la Sociedad Anónima Deportiva, parece que el proceso está estancado en el Consejo Superior de Deportes, ¿qué sabe?

-Acabo de aterrizar. Esta semana pasada he estado de viaje en el extranjero y no me ha dado tiempo prácticamente de hacer nada. Solo sé que el capital social en un principio era de 500.000 euros y eso casi, casi que ya lo llevamos puesto en tapar agujeros. Y ahora según La Liga en lugar de ser 500.000 resulta que es 1.400.000 y eso hasta el día de la asamblea no se supo. Si es 1.400.000 habrá que poner 1.400.000 y si es menos, pues se pondrá menos.

-¿Y supone un problema?

-Es un problema para los socios, para mí no porque van a estar en menos minoría todavía. En 500.000 si hay muchos socios pueden llegar a ser una parte importante, pero al tener que cubrir 1.400.000 creo que van a cubrir menos. En proporción voy a tener más capital social. De todas maneras el club va a necesitar eso.

-¿Qué planes tiene para el Badajoz?

-Los mismos que para cualquier aficionado del Badajoz. Conseguir un equipo de Segunda y si puede ser de Primera y de Champions. Es un objetivo ambicioso. Yo juego a caballo ganador. Siempre digo que del número dos no se acuerda nadie y me gustaría ser número uno. Es complicado y difícil, pero vamos a trabajar en ello. Mi proyecto es que el Badajoz sea el club de referencia de toda Extremadura. Espero contar con el apoyo de la afición, del Ayuntamiento, de la Junta y de los medios porque aquí todo el mundo suma.

-En la asamblea se presentó un proyecto ambicioso para ascender desde ya en tres años. ¿Por dónde se empieza?

-Desde abajo. Cuando entro aquí me dicen 'vaya pelotazo, te has quedado con el Badajoz'. ¿Pero el Badajoz qué es? El Badajoz no tiene estadio, no tiene ni jugadores, solo dos, no tiene nada más. Cuando yo llego se había quedado sin jugadores. El Badajoz es la afición que tiene detrás, es el único patrimonio que tiene. Por eso espero que sea una afición importante. A partir de ahí vamos a crear más afición y más ilusión. ¿Cómo? Creando un proyecto de jugadores. De momento fichando e intentando renovar a los mejores que había este año. El que de verdad quiere los colores va a seguir estando y al que de verdad lo que le importa es el dinero no va a estar. Vamos a traer jugadores que sean igual o mejor que el que había, tapando los huecos.

-¿En qué punto están esas negociaciones? Especialmente con Petcoff, el más aclamado por la grada.

-Depende del jugador. Personalmente he hablado con él. Hay que tener en cuenta que ha hecho los cuatro últimos meses buenos en el Badajoz. Si la afición le quiere yo le quiero. Pero si no quiere tampoco le vamos a forzar. Le hemos hecho una oferta subiendo bastante lo que ganaba. Se lo quiere pensar y aquí tiene las puertas abiertas. Pero no me voy a quedar parado porque el mercado se está agitando ahora y estoy buscando otro mejor que Damián. Le he propuesto renovar, la afición le quiere y si de verdad se siente tan a gusto en Badajoz, le hemos puesto una suma muy importante encima.

-En ese objetivo de hacer un gran proyecto la limpia es clara con catorce bajas, algunas dolorosas como la de José Ángel.

-José Ángel es de Badajoz. Comenté de hacerle un homenaje, pero es una parcela que yo no llevo. Óscar de Paula es la persona que yo he puesto para los fichajes y me decía que para el Badajoz que estamos haciendo creía que quizás no iba a estar a la altura de lo que necesitamos en el futuro Badajoz. El Badajoz que queremos no va a tener nada que ver con el de este año, vamos a intentar que sea bastante mejor. Por eso hemos dado de baja a las personas que creemos que no tienen hueco. Le hemos propuesto un homenaje, hacerle algo en agradecimiento porque el chaval se lo merece, pero también hay que tener en cuenta que es un jugador de 35 años. Nosotros queríamos que saliera por la puerta grande, pero no ha querido. Aquí siempre tendrá su casa y las puertas abiertas. Pero su etapa como futbolista aquí ya se terminó.

-¿En qué situación se ha encontrado el club?

-Peor de la que me esperaba y de la que me dijeron.

-¿En qué sentido?

-En todos los sentidos. No voy a entrar en más porque es una situación delicada. Hay que tapar todos los agujeros. Lo que sí quiero es auditar las cuentas porque a mí me dijeron una cosa. Voy a intentar encontrar todo lo que haya porque incluso hay gente que ahora se está aprovechando y algunas serán verdad y otras serán mentira. Yo las voy a descubrir todas porque las voy a investigar todas. Joaquín Parra no viene regalando dinero, viene a hacer un club grande. A Joaquín Parra le ha costado mucho trabajo hacerse a sí mismo.

-¿Qué papel va a desempeñar en el Badajoz?

-Voy a intentar ser el máximo accionista. Nada más. He confiado en una serie de personas. Deportivamente no entiendo. Yo soy empresario y sé de números y empresas, que es la gestión que voy a llevar yo y mi gente. En el tema deportivo voy a intentar buscar a los mejores como Óscar de Paula, que es de Badajoz, que quiere los colores y pienso que lo va a hacer bien. Desde el minuto uno no ha parado de trabajar. En lo demás, estará mi cuñado (Francisco Javier Pastor) y mi hijo (Iván Parra) junto con otro equipo de gente de aquí de Badajoz. Ellos estarán para defender mis intereses.

-El tema del Nuevo Vivero es una cuestión que ha estado parada en el Ayuntamiento todo un año. ¿Ya han iniciado contactos para su cesión?

-Acabamos de tener una reunión con el concejal. Juancho (Pérez) me parece una persona espectacular, Alberto (Martínez) también. Van en la misma sintonía que nosotros de hacer un club grande. Creo que el Ayuntamiento está por la labor y va a ayudar al club. Acaban de aterrizar, incluso todavía no han sido ni nombrados. Queremos agilizar esto porque estamos a mes y medio del comienzo de la liga y tenemos que acometer reformas en el estadio.

-¿Cuál va a ser la primera actuación que se haga en el estadio?

-El césped. Es que vamos a ir adaptando el estadio para cuando estemos en Segunda (ríe). De momento vamos a preparar el césped, tapar las fosas, colocar el marcador electrónico, vestuarios, túnel, banquillos...

-¿Y qué es lo prioritario en el club?

-Lo básico es tener un buen equipo para subir a Segunda. Fuera del estadio necesitamos un campo de entrenamiento y una ciudad deportiva para tener una base importante.

-La ciudad deportiva es un anhelo del club desde la construcción misma del Nuevo Vivero y un tema recurrente para todo proyecto. ¿Es posible hacerla realidad algún día?

-Si el Ayuntamiento nos da los terrenos nosotros acometemos las obras rápido.

-En esencia el proyecto es similar al de Premium: ascenso en tres años, remodelación del estadio, ciudad deportiva, potenciar Trofeo Ibérico... ¿Qué motivos tiene para confiar y que en esta ocasión sea distinto?

-Yo puedo hablar de lo mío, de lo que hayan dicho los demás no puedo. De primeras tapar todos los agujeros y que estoy dando la cara. Los otros han dejado agujeros y nunca dieron la cara.

-¿Pero entiende que la afición tenga ciertas reticencias?

-La primera confianza es que sin tener nada firmado me llama Álvaro Trigo en Semana Santa contándome el problema que había. Y era que si el martes no se pagaba entraban embargos y se estaban jugando el playoff. Los jugadores con cuatro meses de deudas, las taquillas embargadas, las cuentas, todo... El martes después de Semana Santa, sin firmar ningún papel, tapé todos los agujeros. Y después siendo un aficionado, por decirlo de alguna manera, primé a los jugadores para que jugaran los últimos seis partidos. Pero después en el playoff nos dimos cuenta que si nos llegamos a meter en Segunda no podíamos jugar porque no teníamos campo ni estaba preparado. Y hubo que echar el freno.

-La gente está expectante por la campaña de abonos. ¿Habrá novedades?

-Este viernes la presentamos. Habrá muchas novedades. Los abonos de los niños de 1 a 5 años van a ser gratis. A mí me sorprendió mucho que aquí en Badajoz se pusiera un partido a 1 euro y la gente no viniera porque televisaban el Madrid contra el Girona. No lo entendía. Lo que queremos hacer es que los niños aprendan a andar, hablar y a ser del Badajoz. Que sean primero del Badajoz y después del Madrid, del Barcelona, del Sevilla o del Betis. Y eso hay que inculcarlo desde abajo.

-¿Dónde espera estar dentro de tres años?

-Estar en Segunda consolidados o al menos estar en Segunda.

-¿Y qué pasaría si en tres años no se asciende?

-Lo intentaríamos en cuatro años o en cinco, insistiremos, pero si podemos en este año, mejor.

-En cuanto al fútbol base y el femenino recibe una herencia de una labor impecable de cuatro años en La Academia CDB. ¿Su apuesta seguirá en la misma línea?

-Aparte del primer equipo todos los demás son igual de importantes. Tenemos que conseguir ser campeones en todas las categorías. Álvaro (Trigo) es la persona que ha levantado todo esto con un gran trabajo.

-¿En qué va a cambiar el Badajoz con Joaquín Parra?

-Los colores van a seguir siendo los mismos. El de las deudas no. Los colores de las cuentas del banco son las que hemos cambiado, el de las camisetas van a seguir siendo los mismos. Y eso puede traer jugadores. En la calle se habla. A mí me llaman jugadores que quieren venir a jugar al Badajoz porque se cobra a final de mes, cosa que antes no pasaba. Otros equipos te prometen una ficha y como saben que no van a pagar les da igual. Pero yo no puedo prometer algo que no puedo cumplir.

-Hablando de camisetas, ¿el club ya tiene nueva marca para la ropa deportiva?

-Va a cambiar. Es lo único que puedo decir.