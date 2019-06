SEGUNDA B Adiós al gran capitán José Ángel, el capitán del Badajoz, no seguirá en el club. :: ARNELAS El Badajoz comunica a José Ángel que no continuará la próxima temporada y Éder Díez también se despide sin recibir la esperada llamada J. P. Jueves, 20 junio 2019, 08:58

BADAJOZ. El Badajoz pierde parte de su identidad. José Ángel no seguirá en el club pacense y atrás deja tres años en los que sacó a su equipo de la Tercera y lo llevó a las puertas de Segunda en su segunda etapa en el club que le vio crecer. Para eso retrocedió un escalón en su trayectoria para marcharse con honores y cumplir un sueño en su vuelta a casa. «Llegó la hora de decir adiós. Como futbolista y capitán de mi club me siento liberado y con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo que me marqué cuando volví a casa», con estas palabras se despedía José Ángel en las redes sociales. Minutos después, el Badajoz hacía oficial su baja en un comunicado con un sentido «¡Gracias capitán!».

El club blanquinegro destaca su entrega e implicación tanto dentro como fuera del vestuario. «José Ángel es y será ejemplo de responsabilidad, de trabajo y pasión por esta profesión. Como capitán ha sabido representar los valores de este club como nadie. Durante las tres últimas temporadas ha transmitido lo que respira el Nuevo Vivero, lo que significa nuestro escudo y lo que siente un blanquinegro».

José Ángel siente los colores como pocos. Ha sido el guía para sus compañeros a quienes supo transmitir su ADN blanquinegro. «Lo mejor de todo, haber sido capaz de conseguir que gente que no tiene nada que ver con Badajoz hayan sentido estos colores como suyos y se hayan identificado con esta ciudad y esta afición».

José Ángel lamenta que el club haya sido tan frío para comunicarle su adiós después de los tres últimos años vividos y su condición de emblema y canterano. «Quizás esperaba una despedida diferente, pero solo recibí las palabras de Virginia, como siempre la mejor, y 'el míster no cuenta contigo' del director deportivo (estando todos en las oficinas del club), pero esto es el fútbol y la vida». José Ángel se despide del césped, pero seguirá sintiendo los colores blanquinegros en la grada. «Gracias Badajoz, se va el jugador pero vuelve el aficionado», señaló.

El Badajoz no ha hecho oficial su baja, pero también Éder Díez se mostró dolido en una despedida que hizo a través de las redes sociales sin haber recibido comunicación alguna por parte del club. «No todos los finales son felices. Y éste era el esperado después de llevar esperando una llamada que nunca llegaba». En ese sentido, el goleador talismán cree que no merecía ese silencio. «Tristeza, rabia e impotencia. Cuando sientes que a quien tú has valorado no te valora y por ver cómo se deshace algo tan bonito que tanto nos costó crear». Y se mostró agradecido por el trato recibido de una afición a la que considera «amigos que ya son como una familia». Con Éder se va un jugador comprometido. «Badajoz te llevamos en el corazón. Gracias por cuidarnos a Patri y a mí tan bien. Gracias por enseñarnos la pureza del Carnaval, el sentimiento de las murgas y hacernos partícipes de momentos maravillosos en una tierra que la sentimos como nuestra».

Mientras el Badajoz sigue a la espera de respuestas a las propuestas de renovación. Petcoff tiene una oferta del Nàstic, pero cuenta con la opción de dar el salto a Segunda y apurará hasta el 10 de julio.