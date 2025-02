Xavi: «¿La designación del árbitro? Es a sorteo, ¿no?»

Daniel Panero Madrid Viernes, 27 de octubre 2023, 17:44 | Actualizado 17:53h. Comenta Compartir

Xavi Hernández habló este viernes en la rueda de prensa previa al clásico y abordó únicamente aquello que le compete dentro del terreno de juego. El técnico egarense restó decibelios a la polémica arbitral y se centró en la importancia de un partido en el que los suyos pueden dar un golpe encima de la mesa ante el eterno rival. «Representa mucho. Es un clásico, todos los jugadores lo quieren jugar. Llegamos bien, a nivel de juego y sensaciones, por lo que sería un golpe de moral y confianza. Es vital de cara al objetivo de ganar la competición. Nos pondríamos por delante en la clasificación», aseguró el egarense.

Sus palabras son las de un técnico que huye de cualquier elemento ajeno a la armonía que se respira dentro de su grupo. Y es que el Barça viene de una semana redonda con victorias ante el Athletic y el Shakhtar Donetsk, y centrar el tiro en el árbitro considera que sería un error. «El ordenador ha detectado a un árbitro, cuanto menos hablemos de él, mejor. Es a sorteo, ¿no? Y siempre digo que creo en la honestidad del árbitro. Que sea lo más justo posible», afirmó sobre la designación de un árbitro mirado con lupa en la Ciudad Condal.

Uno de los elementos que más preocupan en el Barcelona es el estado físico de varios de sus futbolistas. Ante el Shakhtar este miércoles no pudieron estar por lesión Sergio Roberto, Koundé, Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha y Lewandowski, jugadores que, salvo el primero, aún apuran sus opciones para no perderse la cita. «A mí también me han sorprendido. Todos quieren estar, pero veremos mañana. Las sensaciones son muy buenas. La lista será mañana. Veremos cómo se han sentido. Que esté todo el mundo disponible es fantástico», sentenció, al tiempo que afirmó que «el cuerpo técnico no quiere forzar a nadie».

La recuperación de todos esos futbolistas clave condicionará un once sobre el que Xavi no quiso dar pistas. «Haremos pocos experimentos. Tal vez variemos las vigilancias y hay que ser más precavidos con ellas, pero seremos valientes. No cambiaremos ni el modelo ni la filosofía: seremos atrevidos e intentaremos dominar con la pelota», afirmó antes de asegurar que «los centrocampistas deben estar atentos a las transiciones y a los contragolpes del Real Madrid».

Y es que Xavi demostró en la rueda de prensa que tiene muy vigilado la evolución de su eterno rival. El Real Madrid es diferente a aquel que derrotó al poco de su llegada. «Ha cambiado, ahora juega con dos puntas. Vinicius y Rodrygo se desmarcan muchísimo y ese es un aspecto que hay que vigilar. Pica Valverde, pica Bellingham... es un grandísimo equipo. Tiene muchas virtudes que hay que minimizar», afirmó.

Un partido diferente

Xavi quiso hacer un llamamiento al Lluis Companys de cara a uno de los partidos más importantes de la temporada. «El encuentro está al 50 por ciento, no hay ningún favorito casi nunca. No se puede vaticinar nada porque un clásico es imprevisible. Estamos muy bien en casa y se prevé lleno en Montjuic. Es un partido en el que la afición no fallará», aseveró.

En el plano personal el partido es para Xavi una nueva oportunidad de medirse a un rival que siempre tuvo marcado en rojo. Ya como futbolista era de los que se divertía en este tipo de encuentros y ahora ese gusanillo todavía lo mantiene. «Tengo ganas de competirlo, jugarlo y disfrutarlo. Es un partido muy trascendente, aunque no decidirá nada. Estoy pendiente del Vinicius y del Bellingham futbolistas, de Ancelotti... pero yo no generaré polémica», concluyó.