Con el Barça subido al carro de los Rolling Stones por imperativo de la mercadotecnia y el Real Madrid entregado en cuerpo y alma al 'jordanesco' Bellingham, la montaña de Montjuic acogerá este sábado un clásico sin pelos en la lengua. Separados por apenas un punto en la tabla, los dos portaaviones del fútbol español tratarán de dar un golpe de autoridad en una batalla de grupos que puede comenzar a establecer el ritmo al que se mueva el campeonato. ¿Resonará más alto el '(I can't get no) satisfaction' de sus Satánicas Majestades, que apadrinarán a los azulgranas, o el 'Hey Jude' de los Beatles que constituye el nuevo santo y seña de los blancos?

Ahí radica la incógnita que tendrán que dirimir sobre el césped del Estadio Olímpico Lluis Companys estos dos clubes irreconciliables sobre el verde, pero con intereses comunes en los despachos que convierten en agua de borrajas muchas de las enemistades que airean en público. Las han escenificado esta misma semana con los ataques preventivos de unos y otros a cuenta de la designación del árbitro extremeño Gil Manzano y ese incendiario tuit del portavoz del Barça sobre Vinicius que ha vuelto a avivar el fuego de la discordia antes de que el balón eche a rodar en un partido que inevitablemente dejará cicatrices.

Resulta demasiado pronto para que el clásico adquiera un carácter trascendental, pero este tipo de encuentros siempre dejan huella, por más que luego el devenir de la Liga pueda desmentir las señales que emitan. Baste recordar, en este sentido, lo sucedido el pasado curso en la novena jornada, cuando el Real Madrid derrotó con suficiencia en el Santiago Bernabéu (3-1) a un Barça que a la postre terminaría proclamándose campeón sin que los blancos planteasen batalla, a fin de ahuyentar análisis hiperbólicos sobre el efecto que pueda tener el duelo en Montjuic sobre el posterior desarrollo del campeonato. Sin embargo, se trata de una excelente oportunidad para cargarse de moral y sumir al adversario en la melancolía. Y tanto Xavi Hernández como Carlo Ancelotti pondrán toda la carne sobre el asador para aprovecharla.

Lewandowski apunta al once

El técnico catalán ha tenido que hacer encaje de bolillos en las últimas semanas a causa de la plaga de lesiones que ha asolado al conjunto azulgrana. Las bajas de figuras capitales como Koundé, Pedri, De Jong o Lewandowski hicieron mella en el juego del vigente campeón de Liga, que perdió frescura y pegada respecto al inicio del campeonato. De los 2,57 goles a favor que promedió en las siete primeras jornadas, el cuadro culé pasó a 1,33 en las tres fechas más recientes.

Un bajón ofensivo que el conjunto de Xavi Hernández compensó blindando su portería ante Sevilla y Athletic para sacar seis puntos de oro que, pese al empate ante el Granada justo antes del parón de selecciones, le han puesto en disposición de superar al Real Madrid en un choque que viene precedido por el empuje de La Masia y la recuperación de efectivos, lo que plantea un bendito problema al preparador azulgrana.

Koundé, Pedri, De Jong, Raphinha y Lewandowski trabajaron este viernes con el grupo sin aparentes problemas, aunque solo los tres últimos tienen opciones reales de medirse al Real Madrid y Xavi aseguró que no correrá riesgos. Sergi Roberto es la única baja confirmada. Todo apunta a que el de Tarrasa mantendrá a Cancelo en el lateral derecho, aunque con Araujo, habitual perro de presa de Vinicius, especialmente pendiente de las vigilancias al fluminense.

La gran duda es si el egarense optará por una versión precavida de su sala de máquinas situando a Oriol Romeu como ancla o se decantará por una opción más arriesgada que pasaría por asignar dicha función a Gündogan y dar vuelo a Fermín, sobresaliente el miércoles ante el Shakhtar en la Champions y que ya dejó su sello en el clásico de pretemporada disputado el 29 de julio en Dallas con un golazo desde la frontal del área antes de asistir a Ferran Torres para que el de Foios firmase el definitivo 3-0. El valenciano acompañaría arriba a Joao Félix y a Lewandowski si el polaco está al cien por cien.

Mendy bloquea a Camavinga

En el bando visitante, el panorama aparece más despejado después de que Bellingham confirmase su presencia en Montjuic, pese al susto que dio el martes en Braga. Ancelotti tiene en el dique seco a Courtois, Militao y Ceballos. Tampoco está disponible Arda Güler, recuperado ya de su última lesión pero sin ritmo. Vuelve Nacho, después de que el Comité de Apelación le perdonase el último partido de sanción que le impuso Competición al central por su durísima entrada a Portu, pero Rüdiger y Alaba son inamovibles en el eje de la retaguardia.

Carletto dio descanso el martes a Mendy y dejó caer este viernes que el ex del Olympique de Lyon ocupará el lateral izquierdo. El perjudicado será Camavinga, quien pese a su gran partido en Braga como pivote ha perdido fuerza en una medular en la que Kroos marca los tiempos, vigorizado por el músculo de Tchouaméni, Valverde y Bellingham. Rodrygo y Vinicius, relanzados por su buena actuación en la Champions, serán la punta de lanza encargada de abrir paso a Bellingham, cuya lengua empieza a ser tan célebre como la de Mick Jagger. Ahora falta por ver quién empuña el micrófono con mejor melodía.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Christensen, Balde, Gavi, Oriol Romeu, Gündogan, Ferran Torres, Lewandowski y Joao Félix.

Real Madrid: Kepa, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy, Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrygo y Vinicius.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño).

Hora: 16:15 h.

Estadio: Olímpico Lluis Companys.

TV: DAZN.